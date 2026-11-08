Sporting Kansas City venció 1-0 a San Diego, por la MLS

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Snapdragon Stadium, con el arbitraje de Ramy Touchan. En una jornada intensa, Sporting Kansas City logró quedarse con la victoria por 1-0 frente a San Diego. A los 76 minutos, André Luiz, Inácio da Silva marcó el 1 gol tras ejecutar con precisión un penal.

Desarrollo y estrategias

Ambos equipos presentaron esquemas tácticos diferentes desde el inicio: San Diego apostó por un 4-3-3, mientras que Sporting Kansas City se paró con un 4-4-2. El compromiso se vio alterado tempranamente por la lesión de Taylor Calheira a los 12 minutos, obligando a Sporting Kansas City a realizar su primera variante con el ingreso de Rubén Ramos. Durante la segunda mitad, el juego se volvió más friccionado, acumulándose infracciones que derivaron en tarjetas amarillas para Marcus Ingvartsen, Manu Duah y Christopher McVey en el local, mientras que Lasse Berg Johnsen y Justin Reynolds fueron amonestados en la visita.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota estuvo claramente del lado de San Diego, que registró un 66,8% de posesión frente al 33,2% de Sporting Kansas City. A pesar de este control, la falta de eficacia fue determinante: San Diego realizó 16 remates con solo 4 al arco, mientras que Sporting Kansas City, con una propuesta más directa, inquietó con 15 intentos, siendo 6 de ellos entre los tres palos.

Gestión desde el banco

La necesidad de buscar el empate llevó a San Diego a realizar múltiples variantes tácticas. A los 58 y 59 minutos, el técnico local renovó el ataque con los ingresos de Jeppe Tverskov, Gabriel Cordeiro Pirani y Amahl Pellegrino, seguidos más tarde por las entradas de David Mimbang y David Vazquez. Por su parte, Sporting Kansas City cerró su bloque defensivo sobre el final, moviendo sus piezas con los cambios de Jayden Reid y Shapi Suleymanov para sostener la ventaja mínima hasta el silbatazo final.