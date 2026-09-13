Sporting Kansas City venció 3-1 a Los Angeles Football Club, por la MLS

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el estadio Sporting Park, con el arbitraje de Chris Penso. En un partido vibrante, Sporting Kansas City logró imponerse por 3-1 ante Los Angeles Football Club. A los 18 minutos, André Luiz, Inácio da Silva marcó el primer gol tras asistencia de Justin, Reynolds. Posteriormente, a los 31 minutos, Taylor, Calheira amplió la ventaja. Ya en la segunda mitad, a los 47 minutos, Denis, Bouanga descontó para la visita tras asistencia de Jacob, Shaffelburg, pero a los 71 minutos, Jacob, Bartlett sentenció el marcador final.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos conjuntos presentaron esquemas contrastantes: Sporting Kansas City saltó al campo con un 4-4-2, mientras que Los Angeles Football Club optó por un 4-3-3. El movimiento de piezas fue constante a lo largo del complemento. A los 61 minutos, el entrenador local movió el banco: ingresó Jacob, Bartlett por Kwaku, Agyabeng, una variante que resultó clave al marcar el tercer tanto. Por el lado de la visita, Los Angeles Football Club buscó mayor peso ofensivo tras el descanso con el ingreso de Mark, Delgado y Jacob, Shaffelburg, aunque no pudieron revertir la historia.

Análisis estadístico

El dominio del balón favoreció a Los Angeles Football Club, que terminó con un 57,6% de posesión frente al 42,4% de Sporting Kansas City. Sin embargo, la efectividad estuvo repartida: ambos equipos dispararon en 8 ocasiones a portería, con un total de 20 tiros para el local y 22 para el visitante. La presión de la visita se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina, donde ejecutaron 13 contra los 6 del dueño de casa.

Disciplina en el campo

El juego físico dejó una marca en ambos bandos, acumulando cuatro amonestaciones repartidas equitativamente. Por parte de Sporting Kansas City, vieron la tarjeta amarilla Kwaku, Agyabeng (43') y Calvin, Harris (81'). En la vereda opuesta, el árbitro Chris Penso amonestó a Sergi, Palencia a los 18 minutos y a Yevhen, Cheberko sobre el final del encuentro, a los 80 minutos.