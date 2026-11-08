St. Louis City SC venció 1-0 a Houston Dynamo FC, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 7 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Shell Energy Stadium, St. Louis City SC logró una victoria agónica frente a Houston Dynamo FC. El partido contó con el arbitraje de Allen Chapman.

El desarrollo táctico presentó un duelo de esquemas, con Houston Dynamo FC planteando un 4-1-4-1 frente al 3-4-3 de la visita. A los 97 minutos, Lukas MacNaughton marcó el 1-0 definitivo tras asistencia de Alexandru Matan. Durante la segunda mitad, el banco local sufrió modificaciones importantes, destacándose el ingreso de Héctor Herrera por Lawrence Ennali a los 63 minutos debido a una lesión. Por su parte, Lucas Halter recibió una tarjeta amarilla a los 81 minutos por una infracción.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión fue para St. Louis City SC, que controló el 58,8% del tiempo frente al 41,2% de Houston Dynamo FC. Sin embargo, la profundidad ofensiva fue mayor para los locales, quienes registraron 23 tiros totales y 6 remates a puerta, contrastando con el único disparo a portería de la visita que, a la postre, resultó en el tanto de la victoria.

Datos complementarios del encuentro

El ritmo del partido estuvo marcado por la cantidad de sustituciones tácticas, buscando refrescar las líneas en el tramo final. Houston Dynamo FC superó a su rival en la generación de jugadas de pelota parada, acumulando 9 corners contra 3 de St. Louis City SC. Pese a la insistencia ofensiva del equipo local, la efectividad defensiva y la precisión en el tiempo de descuento terminaron por inclinar la balanza a favor del conjunto visitante en esta jornada 35.