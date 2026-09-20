St. Louis City SC venció 3-1 a Toronto FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el Energizer Park, con el arbitraje de Lukasz Szpala. En un partido que dominó de principio a fin, St. Louis City SC logró una victoria sólida ante Toronto FC. A los 41 minutos, Carlo, Holse marcó el 1 gol tras asistencia de Alexandru, Matan. Luego, a los 54 minutos, Tomas, Totland marcó el 2 gol tras asistencia de Alexandru, Matan. Finalmente, a los 68 minutos, Simon, Becher marcó el 3 gol tras asistencia de Conrad, Wallem. El descuento de Toronto FC llegó a los 97 minutos por intermedio de Theo, Corbeanu, quien capitalizó una asistencia de Alonso, Coello.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos plantearon esquemas diferentes, con St. Louis City SC optando por un 3-4-3 mientras que Toronto FC utilizó un 4-2-3-1. La efectividad en el banco fue determinante: a los 45 minutos, St. Louis City SC movió el banco: ingresó Simon, Becher por Sang-Bin, Jeong, un cambio que resultó vital para el tercer gol. Por el lado de la visita, la salida por lesión de Walker, Zimmerman a los 56 minutos obligó a Nicksoen, Gomis a ingresar en un momento crítico del partido.

Análisis estadístico y disciplina

El dominio del juego quedó reflejado en las estadísticas finales. St. Louis City SC mantuvo un 61,2% de posesión frente al 38,8% de Toronto FC, traduciendo esa superioridad en 17 remates totales, de los cuales 8 fueron a puerta. En el plano disciplinario, el partido fue friccionado, acumulándose las tarjetas amarillas:

Para St. Louis City SC : Conrad, Wallem (27') y Fallou, Fall (71').

: (27') y (71'). Para Toronto FC: Walker, Zimmerman (22') y Alonso, Coello (73').

El resumen del enfrentamiento

En la jornada 27 de la MLS, St. Louis City SC impuso condiciones en casa ante Toronto FC. Con una mayor cantidad de corners (8 contra 4) y una precisión superior en ataque, el conjunto local justificó el resultado de 3-1. La victoria reafirma el buen momento de St. Louis City SC, que supo aprovechar sus oportunidades y controlar el ritmo del encuentro durante la mayor parte de los 90 minutos frente a un rival que apenas pudo descontar en el tiempo de adición.