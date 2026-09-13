St. Louis City SC venció 4-2 a Minnesota United FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 en el Energizer Park a las 21.30, con arbitraje de Ricardo Montero. En una jornada cargada de acción por la MLS, St. Louis City SC logró una victoria contundente ante Minnesota United FC por 4 a 2. A los 5 minutos, Tomás Chancalay marcó el primer gol tras asistencia de Joaquín Pereyra para la visita. Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápidamente: a los 18 minutos, Daniel Edelman marcó el segundo gol. A los 22 minutos, Carlo Holse marcó el tercer gol tras asistencia de Conrad Wallem. Finalmente, a los 38 minutos, Rafael Navarro Leal marcó el cuarto gol tras asistencia de Carlo Holse.

Desarrollo y definiciones

El segundo tiempo mantuvo la intensidad del juego. A los 57 minutos, Rafael Navarro Leal marcó el quinto gol del encuentro mediante un tiro penal. Poco después, a los 61 minutos, Kelvin Yeboah descontó para Minnesota United FC a través de otro penal. El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y también por la indisciplina de la visita; a los 79 minutos, Kyle Duncan fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, complicando las aspiraciones de remontada de Minnesota United FC.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron refrescar sus líneas para manejar el trámite del partido. A los 59 minutos, el entrenador de St. Louis City SC movió el banco: ingresaron Tomas Totland, Chris Durkin y Alexandru Matan en lugar de Rafael Lucas Cardoso dos Santos, Daniel Edelman y Carlo Holse respectivamente. Más tarde, a los 75 minutos, el director técnico de Minnesota United FC realizó modificaciones, dando ingreso a Jefferson Díaz, Maurice Malone y Nectarios Triantis, aunque el resultado ya era difícil de revertir ante el sólido desempeño del ganador.

Panorama del encuentro

El dominio en el marcador permitió a St. Louis City SC gestionar los tiempos durante los últimos minutos ante un Minnesota United FC que, pese a los intentos de Aziel Jackson, no pudo quebrar nuevamente la resistencia defensiva local. Las estadísticas reflejaron una tarde donde la contundencia fue la clave. Con este resultado, el equipo vencedor ratifica su buen momento en la jornada 26, mientras que los dirigidos por el cuerpo técnico visitante deberán ajustar piezas defensivas tras haber sufrido dos penales en contra y una expulsión clave en la etapa complementaria.