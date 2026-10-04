Sudáfrica venció 1-0 a Egipto, por un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 4 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Cairo International Stadium, con arbitraje de Nabil Boukhalfa. En un trámite equilibrado desde el juego pero efectivo para la visita, Sudáfrica logró sacar la ventaja definitiva que le permitió llevarse el triunfo ante Egipto. A los 51 minutos, Puso, Dithejane marcó el 1 gol que selló el 1-0 final.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

El contraste en los esquemas fue claro: mientras Egipto apostó por un 442, Sudáfrica se plantó con un 4231. Ante la necesidad de revertir el resultado, el entrenador egipcio movió el banco en reiteradas ocasiones, destacando el ingreso de Osama Faisal Ahmed Abdelhady, El Traawy por Emam Ashour Metwally, Abdel Ghany a los 45 minutos. Por su parte, la visita realizó una gestión masiva de cambios tras el gol, incluyendo el ingreso de Ricardo, Goss por Sipho, Chaine a los 62 minutos para proteger la ventaja.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de la derrota, Egipto dominó la posesión con un 61,1% frente al 38,9% de Sudáfrica. El conjunto local también fue superior en el volumen ofensivo, registrando 19 tiros totales contra 7 de su rival, y 6 remates a puerta frente a los 3 que logró concretar el equipo sudafricano. La insistencia local se vio reflejada además en los 8 tiros de esquina obtenidos, aunque no lograron vulnerar la valla rival.

Disciplina y cierre de partido

El encuentro se caracterizó por la intensidad en la marca, derivando en diversas amonestaciones hacia el final. En Egipto, Mohamed Hany Gamal, El Demerdash y Mostafa Mohamed, Zaki Abdelraouf vieron la tarjeta amarilla por reclamos en los minutos 88 y 95, respectivamente. En la vereda de enfrente, el rigor defensivo de Sudáfrica fue amonestado con tarjetas para jugadores como Brooklyn, Poggenpoel, Khulumani, Ndamane, Sphephelo S'Miso, Sithole y Olwethu, Makhanya, completando un cierre de partido con alta carga disciplinaria.