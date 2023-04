Sudamericano Sub 17, con la Argentina: cómo se juega la tercera fecha del torneo

escuchar

La primera etapa del Sudamericano Sub 17 que se lleva a cabo en Ecuador sigue su curso y, tras la segunda fecha que concluyó este domingo con el triunfo de la selección argentina sobre Bolivia 1 a 0, se desarrolla la tercera jornada para los grupos A y B. Los cuatro partidos están programados para este lunes y martes en Guayaquil y no juega el combinado nacional porque queda libre.

Por la primera zona chocan en el estadio Christian Benítez Chile vs. Uruguay y Brasil vs. Colombia. No tiene actividad el anfitrión, que lidera la tabla de posiciones junto a la Canarinha con cuatro unidades. Un día después en el recinto George Capwell, por el grupo del conjunto de Diego Placente, se enfrentarán Venezuela vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú.

Tras ganarle a Bolivia, la selección argentina tiene fecha libre en el Sudamericano Sub 17 @conmebol

Cronograma de la tercera fecha

Zona A- Lunes 3 de abril

18.30: Chile vs. Uruguay (estadio Christian Benítez).

21: Brasil vs. Colombia (estadio Christian Benítez).

Libre: Ecuador.

Las posiciones del grupo A del Sudamericano Sub 17, tras la segunda fecha Conmebol

Zona B - Martes 4 de abril

18.30: Venezuela vs. Bolivia (estadio George Capwell).

21: Paraguay vs. Perú (estadio George Capwell).

Libre: Argentina.

Las posiciones del grupo B del Sudamericano Sub 17, tras la segunda fecha Conmebol

La albiceleste está a un paso de la Fase Final porque acumula seis unidades producto de sus triunfos ante la Vinotinto y Bolivia. Su único escolta es el elenco boliviano con tres mientras que Paraguay y la Vinotinto suman una cada una. Su próxima presentación será el jueves frente ante Perú desde las 21 (hora argentina) y el duelo lo transmitirá en vivo TyC Sports, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

El formato de juego es similar al del Sudamericano Sub 20 que se realizó en Colombia y que ganó Brasil. Los combinados se dividieron en dos grupos de cinco cada uno, en los que se enfrentan todos contra todos a una rueda en la etapa inicial. La totalidad de los juegos son en Guayaquil, en los estadios Cristian Benítez y George Capwel. Los tres líderes de cada zona avanzarán a la Fase Final, que tendrá lugar en los recintos Atahualpa y Rodrigo Paz Delgado de Quito, en la que se volverán a cruzar todos contra todos y se definirán los cuatro cupos a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre en Perú. En caso de que el seleccionado incaico se ubique entre los mejores cuatro, cederá su boleto al quinto de la tabla de posiciones.

El plantel de la selección argentina

Claudio 'Diablito' Echeverri fue la figura de la selección argentina Sub 17 en el Sudamericano @Argentina - @Argentina en Twitter

Para el Sudamericano Sub 17, Placente diagramó un plantel con mucho talento en el que sobresale el nombre de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, mediocampista de River que recientemente se dio el lujo de entrenar con los campeones del mundo en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La nómina la completan Froilán Díaz (Unión de Santa Fe), Enrique Maza (Atlético Tucumán); Lorenzo Luchino (Sevilla, España); Dylan Gorosito y Camilo Rey Domenech (Boca Juniors); Ulises Giménez, Ian Subiabre y Agustín Ruberto (River Plate); Juan Giménez y Kevin Gutiérrez (Rosario Central); Tobías Palacio (Argentinos Juniors); Gonzalo Escudero y Axel Cabellos (Racing Club), Alejo Sarco, Juan Villalba y Maximiliano Porcel (Vélez Sarsfield); Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba); Valentino Acuña (Newell´s Old Boys); Santiago López (Independiente); y Mariano Gerez, Octavio Ontivero y Benjamín Acosta (Lanús).

