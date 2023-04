Qué equipos clasificaron al Mundial Sub 17, tras el Sudamericano y con la Argentina

escuchar

El Mundial Sub 17 ya tiene, con la conclusión del Sudamericano en el que se consagró campeón Brasil, 10 países clasificados y todavía la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no anunció cuál será la sede tras quitársela a Perú por incumplimientos en la infraestructura. Más allá de ese imprevisto, similar a lo que ocurrió con la cita ecuménica Sub 20 que se realizará en la Argentina por la caída de Indonesia, se mantuvo la fecha de entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre.

El campeonato de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que terminó este domingo en Ecuador otorgó cuatro plazas y se las quedaron el anfitrión, Brasil, la Argentina y Venezuela. Ellos se sumaron a otros seis países que obtuvieron su cupo a través de sus respectivos certámenes continentales. Se trata de Canadá, Estados Unidos, México y Panamá por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

La FIFA le quitó la organización del Mundial Sub 17 a Perú por incumplir con plazos en materia de infraestructura

Selecciones clasificadas al Mundial Sub 17

Concacaf (4): Canadá, Estados Unidos, México y Panamá.

Oceanía (2): Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.

Conmebol (4): Ecuador, Argentina, Brasil y Venezuela.

Tras el Sudamericano, restan definirse otras 14 plazas, de las cuáles una será para el anfitrión. Los demás lugares corresponden a África (4), Asia (4) y Europa (5). El torneo clasificatorio africano se realizará en Argelia del 29 de abril al 19 de mayo; el asiático del 15 de junio al 2 de julio en Tailandia; y el europeo del 17 mayo al 4 junio en Hungría.

El formato de juego de la Copa del Mundo para menores de 17 años, cuyo sorteo no tiene fecha confirmada, será con una primera etapa en la que los combinados se dividirán en seis zonas de cuatro elencos cada una. Allí, se enfrentarán todos contra todos y los dos líderes avanzará a octavos de final junto a los cuatro mejores terceros. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta la definición.

El camino de la Argentina al Mundial

La selección argentina terminó el Sudamericano Sub 17 con una marca de cinco triunfos, dos pardas y dos derrotas AFA

La selección nacional, dirigida por Diego Placente, clasificó al Mundial gracias al tercer puesto en el Sudamericano Sub 17 que se realizó en Ecuador.

La Albiceleste lideró el grupo B de la primera etapa con 10 puntos producto de tres victorias y una parda y avanzó al hexagonal final, donde se ubicó tercero por detrás de Ecuador y Brasil con siete unidades gracias a dos triunfos, una igualdad y un par de derrotas, ambas contra los dos mejores combinados del campeonato.

El plantel argentino lo conformaron Froilán Díaz (Unión de Santa Fe), Enrique Maza (Atlético Tucumán); Lorenzo Luchino (Sevilla, España); Dylan Gorosito y Camilo Rey Domenech (Boca Juniors); Claudio Echeverri, Ulises Giménez, Ian Subiabre y Agustín Ruberto (River Plate); Juan Giménez y Kevin Gutiérrez (Rosario Central); Tobías Palacio (Argentinos Juniors); Gonzalo Escudero y Axel Cabellos (Racing Club), Alejo Sarco, Juan Villalba y Maximiliano Porcel (Vélez Sarsfield); Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba); Valentino Acuña (Newell´s Old Boys); Santiago López (Independiente); y Mariano Gerez, Octavio Ontivero y Benjamín Acosta (Lanús).

LA NACION