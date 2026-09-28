Suecia venció 3-1 a Polonia, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 28 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el Strawberry Arena, con el arbitraje de Javier Alberola Rojas. Suecia logró imponerse ante Polonia con un marcador final de 3-1. A los 8 minutos, Benjamin Nygren marcó el primer gol tras asistencia de Victor Lindelöf. Posteriormente, a los 43 minutos, Sebastian Szymanski igualó parcialmente el marcador para la visita tras una asistencia de Nicola Zalewski. Ya en la segunda mitad, a los 63 minutos, Yasin Ayari anotó el segundo tanto tras asistencia de Sebastian Nanasi, y a los 72 minutos, Viktor Gyökeres sentenció el triunfo con el tercer gol tras una habilitación de Patrik Wålemark.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos presentaron planteamientos distintos: Suecia se organizó con un sistema 4-4-2, mientras que Polonia apostó por un 3-4-3. El técnico sueco realizó modificaciones determinantes, como el ingreso de Sebastian Nanasi a los 63 minutos, quien asistió en el gol que desequilibró el marcador. Por su parte, la visita intentó reaccionar con cambios como el de Robert Lewandowski a los 88 minutos, aunque sin éxito para cambiar la suerte del partido.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del balón fue ligeramente favorable para Suecia, que registró un 52,6% de posesión frente al 47,4% de Polonia. A pesar de haber tenido mayor control, el equipo local fue más efectivo en sus llegadas. Polonia intentó buscar el empate con mayor insistencia ofensiva, acumulando 18 tiros totales frente a los 12 de los suecos, aunque la precisión en los remates a puerta resultó pareja: 7 para la visita contra 6 del local.

Disciplinas y cierre del juego

El trámite del partido estuvo marcado por la intensidad, lo que derivó en amonestaciones importantes. Daniel Svensson vio la tarjeta amarilla para Suecia, mientras que en Polonia fueron amonestados Tymoteusz Puchacz, Piotr Zielinski y Robert Lewandowski por reclamos sobre el final. Con este resultado en la jornada 2 del grupo B4, Suecia reafirma sus aspiraciones en esta edición de la UEFA Nations League.