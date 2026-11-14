Suecia venció 3-2 a Bosnia and Herzegovina, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Strawberry Arena, bajo el arbitraje de Simone Sozza. En una jornada intensa, Suecia logró imponerse por 3-2 ante Bosnia and Herzegovina. A los 5 minutos, Daniel Svensson marcó el primer gol tras asistencia de Anthony Elanga. Posteriormente, Viktor Gyökeres amplió la ventaja con un gol de penal a los 11 minutos y repitió mediante la misma vía a los 47 minutos. Por parte de la visita, Armin Gigovic descontó a los 47 minutos tras asistencia de Ermin Mahmic, mientras que Sead Kolasinac puso el segundo tanto para los visitantes a los 62 minutos tras habilitación de Kerim Alajbegovic.

Ambos equipos saltaron al campo con una estructura táctica idéntica, presentando un sistema 4-4-2, aunque con desempeños diferenciados en la creación de juego. A los 39 minutos, Bosnia and Herzegovina debió realizar una modificación obligada por lesión, ingresando Ermin Mahmic por Haris Tabakovic. Por su parte, Suecia gestionó su ventaja en el complemento con múltiples cambios, destacándose los ingresos de Dejan Kulusevski y Benjamin Nygren a los 61 minutos para refrescar el ataque y contener los intentos de la visita por igualar el marcador.

En el plano estadístico, el desarrollo del partido mostró una lucha pareja por la posesión y la verticalidad. Bosnia and Herzegovina finalizó con un 57,7% de posesión frente al 42,3% de Suecia. A pesar de la tenencia, la eficacia en los metros finales fue determinante: ambos equipos registraron 7 remates a puerta, aunque Suecia fue más incisiva con un total de 13 disparos contra los 16 del elenco bosnio, que también dominó en la estadística de tiros de esquina con 7 frente a los 3 de los locales.

El aspecto disciplinario fue controlado, registrándose una única amonestación relevante en la etapa complementaria. A los 75 minutos, Gustaf Lagerbielke recibió tarjeta amarilla por una infracción. Con este resultado, el grupo B4 de la Liga de Naciones ajusta sus posiciones de cara al cierre de la fase. Suecia capitalizó su efectividad ofensiva en el primer tiempo para sostener una victoria crucial ante un Bosnia and Herzegovina que mostró carácter en la segunda mitad pero que no pudo concretar la remontada en el tramo final del juego.