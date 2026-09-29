Suiza venció 3-0 a Escocia, por la Liga de Naciones 2026

En un encuentro disputado el 29 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el estadio Barclays Hampden, Suiza logró una contundente victoria por 3-0 frente a Escocia, bajo el arbitraje de Nenad Minakovic. El partido quedó marcado desde temprano por la expulsión de Jack Hendry a los 10 minutos, lo que condicionó el resto del enfrentamiento.

Desarrollo y eficacia ofensiva

La superioridad suiza se tradujo en el marcador gracias a una gran efectividad. A los 12 minutos, Ricardo Rodríguez abrió el marcador. Posteriormente, Nico Elvedi amplió la ventaja a los 55 minutos tras una asistencia de Dan Ndoye, quien también fue clave en el tercer tanto, cediendo el balón para que Zeki Amdouni sentenciara el 3-0 definitivo a los 82 minutos. Cabe destacar que, ante la inferioridad numérica, el técnico local buscó respuestas desde el banco con múltiples variantes, entre ellas el ingreso de Stephen Welsh y Ryan Christie, mientras que Suiza utilizó sus cambios para administrar la ventaja y cerrar el partido sin sobresaltos.

Dominio táctico y estadísticas

El contraste entre ambas propuestas fue evidente durante los 90 minutos. Mientras Escocia intentó resistir con un esquema 3-4-12, la expulsión temprana obligó al equipo a replegarse drásticamente. Por su parte, Suiza impuso condiciones con un 4-2-3-1 que le permitió dominar la posesión con un 76,8% frente al 23,2% del conjunto local. La ofensiva suiza fue constante, registrando un total de 23 disparos contra apenas 2 de los escoceses.

Disciplinas y balance final

El compromiso estuvo cargado de fricción, reflejado en las tarjetas acumuladas por el equipo local. Además de la tarjeta roja directa a Jack Hendry por una falta profesional, el conjunto escocés recibió amonestaciones por protestas antes del descanso y una infracción de Stephen Welsh en la segunda mitad. Con este resultado en la jornada 2, Suiza consolida su funcionamiento colectivo, apoyado en un control absoluto del balón y una mayor profundidad en los últimos metros, dejando a Escocia con un complejo panorama tras quedarse prematuramente con diez hombres en el campo.