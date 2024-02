escuchar

Este domingo se lleva a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, la 53° edición del Super Bowl, la final de la National Football League (NFL), un evento que paraliza a Estados Unidos y roba la atención de los fanáticos del deporte alrededor del mundo. No obstante, el show del medio tiempo (half time) también atrae las miradas de millones de espectadores, momento en el que suelen presentarse destacados artistas. Este año, dará comienzo a las 20.30 (hora argentina), con el enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs.

El evento se realiza en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, ubicado apenas a 15 minutos de Las Vegas, que será sede por primera vez en la historia. Como es habitual, se verán las caras los campeones de las dos conferencias: la Nacional (NFC) y la Americana (AFC). En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Francisco 49ers corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.77 contra los 2.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Kansas City Chiefs.

San Francisco 49ers es el máximo favorito a quedarse con el Super Bowl 2024 Mark J. Terrill - AP

Super Bowl 2024: todo lo que hay que saber

San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs.

Día: Domingo 11 de febrero.

Hora: 20.30 (hora argentina).

Estadio: Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos.

TV: ESPN.

Streaming: Star+.

Fuera del ámbito deportivo, el Super Bowl 2024 contará con la presencia de artistas consagrados y también de Lionel Messi. El astro argentino, capitán y figura de Inter Miami, protagoniza un comercial de la cerveza Michelob Ultra que será transmitido en las pantallas gigantes del estadio durante el entretiempo de la final. En la publicidad, que se hizo viral en las últimas semanas, la ‘Pulga’ pide la bebida en una playa paradisíaca y, ante la pregunta de la vendedora sobre si puede ofrecerle otra marca por no tener stock, el ‘10′ responde: “No, no. Michelob Ultra”, para luego desplegar su magia con la pelota mientras espera la bebida.

Según informó The New York Times, Messi habría cobrado 14 millones de dólares por su participación en el corto de 1:30 minuto de duración. “Tener al mejor de todos los tiempos y al escenario del Super Bowl para poner en marcha el año de forma explosiva es algo que nos entusiasma increíblemente. Messi no necesita presentación. El poder que tiene, el impacto que tuvo su llegada a Miami en el mundo del fútbol y más allá nos dejan claro que es ahora un símbolo cultural”, mencionó Ricardo Marqués, vicepresidente de marketing de Michelob Ultra.

El half time show del Super Bowl es un espectáculo tradicional que se da durante el entretiempo de la final. Debe su renombre por toda la producción que tiene detrás y porque suelen participar artistas reconocidos a nivel mundial. En ediciones anteriores se subieron al escenario Michael Jackson, The Rolling Stones, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Bruno Mars, Shakira, Jennifer López y The Weeknd, entre otros. En 2023, Rihanna fue la encargada de encabezar este evento, lo que significó su retorno a los escenarios tras cinco años. Unos 118,7 millones de espectadores disfrutaron de su presentación, lo que la convirtió en la artista más vista en un show de medio tiempo en el Super Bowl. Este año estará a cargo del show, Usher.

¿A qué hora es el show de mediotiempo en la Argentina?

El horario en que toque Usher en el mediotiempo del Super Bowl dependerá del transcurso del partido entre Kansas Chief City y San Francisco 49er. Normalmente, en el fútbol americano se juegan cuatro tiempos de 15 minutos, pero estos pueden durar más por los time outs, challenges y los famosos cortes comerciales. De no mediar muchos de esos factores, debería iniciar apenas pasadas las 21 de la Argentina.

Tabla de campeones del Super Bowl

New England Patriots y Pittsburgh Steelers: Seis títulos cada uno.

Dallas Cowboys y San Francisco 49ers: Cinco cada uno.

Green Bay Packers y New York Giants: Cuatro cada uno.

Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Washington Commanders: Tres cada uno.

Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers: Dos cada uno.

Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, Chicago Bears, New York Jets y New Orleans Saints: Uno cada uno.

