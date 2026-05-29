Tigre venció por 2-0 a Alianza Atlético, por la Copa Sudamericana 2026

Tigre venció por 2-0 a Alianza Atlético como local, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026. Para Tigre los goles fueron marcados por Saralegui , Barrionuevo . El cotejo se disputó en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), en una nueva jornada de la gran conquista. "

Con este resultado, Tigre suma 9 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Alianza Atlético tiene 2 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.