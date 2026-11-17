El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Košická futbalová aréna (KFA), bajo el arbitraje de Martin Matosa. En un inicio frenético, Ucrania logró romper la paridad rápidamente: a los 1 minutos, Danylo Sikan marcó el 1er gol del partido, sentenciando lo que sería el resultado definitivo frente a Georgia.

Desde el punto de vista táctico, los equipos presentaron propuestas contrastantes: Ucrania se plantó con un esquema 4-4-2, mientras que Georgia apostó por un 4-2-3-1. Con el correr de los minutos, ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del juego. A los 57 minutos, Ucrania movió el banco con el ingreso de Oleh Ocheretko por Ihor Krasnopir. Por el lado visitante, a los 56 minutos, Budu Zivzivadze reemplazó a Zuriko Davitashvili en busca de mayor peso ofensivo.

El clima se volvió tenso sobre el final, derivando en varias amonestaciones. Luka Lochoshvili, de Georgia, fue expulsado a los 89 minutos tras recibir su segunda tarjeta amarilla del encuentro. Previamente, fueron amonestados Ihor Krasnopir (52') por Ucrania, y por el lado georgiano, Otar Kakabadze (61'), Giorgi Kochorashvili (72') y Nika Gagnidze (74').

En cuanto a las estadísticas, el dominio de la posesión fue de Georgia, que registró un 60,3% frente al 39,7% de Ucrania. A pesar del control del balón, la visita no logró capitalizar sus 12 tiros totales (4 a puerta), mientras que Ucrania, con 11 tiros (3 a puerta), se mostró más eficiente en el marcador. Además, Georgia generó una mayor cantidad de tiros de esquina, acumulando 11 córners contra los 5 que obtuvo Ucrania a lo largo de los noventa minutos.