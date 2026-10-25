Unión La Calera venció 3-1 a Universidad Católica, por la Primera División Chile 2026

En una jornada vibrante disputada el 25 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán, Unión La Calera logró una victoria fundamental frente a Universidad Católica. El compromiso, correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile, fue dirigido por el árbitro Cristian Garay.

Desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 40 minutos cuando Fernando Zampedri, mediante un tiro penal, puso en ventaja a Universidad Católica. Sin embargo, Unión La Calera reaccionó rápidamente en el segundo tiempo: a los 48 minutos, Sebastián Sáez marcó el primer gol tras asistencia de Christopher Díaz. Posteriormente, a los 58 minutos, Nicolás Ferreyra convirtió el segundo tanto tras una asistencia de Bayron Oyarzo. Finalmente, a los 97 minutos, Bayron Oyarzo selló el resultado definitivo.

El trámite se vio afectado por la disciplina táctica y las variantes; a los 83 minutos, Jimmy Martínez fue expulsado en Universidad Católica tras una falta grave, condicionando las aspiraciones del equipo visitante en el cierre del cotejo.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para modificar el rumbo. En Unión La Calera, el entrenador movió el banco a los 45 minutos: ingresaron Nicolás Ferreyra por Matías Campos López y Bayron Oyarzo por Joan Cruz. Por parte de Universidad Católica, a los 56 minutos ingresaron Clemente Montes y Martín Gómez, mientras que a los 70 minutos se produjeron los ingresos de Branco Ampuero y Jimmy Martínez, este último siendo clave en la resolución final del partido por su posterior expulsión.

Incidencias y disciplina

El rigor defensivo marcó el desarrollo del juego. En el rubro disciplinario, además de la tarjeta roja directa para Jimmy Martínez, fueron amonestados Camilo Moya y Bayron Oyarzo por parte de Unión La Calera, mientras que en Universidad Católica vieron la tarjeta amarilla Branco Ampuero y Jhojan Valencia, evidenciando la fricción de un encuentro que se definió en los instantes finales con la conquista de Oyarzo.