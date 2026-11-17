El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 11.10 en el Hazza Bin Zayed Stadium, con el arbitraje de Ammar Ebrahim Hasan Mahfoodh. En un enfrentamiento vibrante, United Arab Emirates logró superar a Siria por 4-2 en el marco de la jornada 1 de este amistoso internacional.

El desarrollo del juego mostró una paridad táctica inicial, con ambos conjuntos dispuestos en el campo bajo un esquema 4-4-2. La efectividad ofensiva de United Arab Emirates fue determinante para desnivelar el marcador. A los 36 minutos, Sasa Ivkovic marcó el primer gol tras asistencia de Fábio Virginio de Lima. Antes del cierre de la etapa inicial, Can Yahya Moustfa igualó para Siria tras asistencia de Mohammed Osman. Ya en el complemento, Harib Abdalla Suhail Abdalla Al Musharrakh Al Maazmi puso en ventaja al conjunto local a los 48 minutos, asistido por Yahya Ali Said Al Ghassani. La racha goleadora continuó a los 67 minutos, cuando Nicolás Ezequiel Giménez anotó el tercer tanto, seguido rápidamente a los 68 minutos por una conquista de Ousmane Nana Camara, con asistencia del propio Giménez. Sobre el final, a los 92 minutos, Mohammad Al Mustafa descontó para los visitantes tras un pase de Mahmoud Dahoud.

El ritmo del partido se vio alterado por el uso intensivo de los bancos de suplentes. A los 57 minutos, el entrenador de United Arab Emirates movió el tablero: ingresó Ousmane Nana Camara por Yahya Ali Said Al Ghassani, un cambio que resultó vital para cerrar el resultado. Por el lado de Siria, a los 66 minutos se produjo una modificación obligada por lesión, ingresando Mohammad Al Mustafa en lugar de Noah Leon Shamoun. Durante el transcurso del segundo tiempo, Zayed Sultan Ahmed Jassim Ibrahim Al Zaabi recibió una tarjeta amarilla a los 62 minutos tras una infracción táctica.

En el análisis estadístico, el dominio de la posesión fue favorable para United Arab Emirates, que controló el balón en un 60,4% contra el 39,6% de Siria. El equipo ganador fue notablemente más agresivo de cara al arco, registrando 21 tiros totales y 8 remates a puerta, frente a los 7 disparos totales y 2 al arco que contabilizó el equipo sirio. La superioridad en la generación de juego también se reflejó en los tiros de esquina, donde United Arab Emirates superó a su rival con 5 ejecuciones contra 2.