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Universidad Católica empató 1-1 con Audax Italiano, por la Primera División Chile

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 24 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber

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Universidad Católica empató 1-1 con Audax Italiano, por la Primera División Chile
Universidad Católica empató 1-1 con Audax Italiano, por la Primera División Chile

En el encuentro disputado el 28 de octubre de 2026 a las 20.30, Universidad Católica y Audax Italiano igualaron 1-1 en el Claro Arena. El partido, correspondiente a la jornada 24 de la Primera División Chile, fue dirigido por el árbitro Mathías Riquelme.

El marcador se abrió a los 28 minutos, cuando Fernando Zampedri anotó el primer gol para Universidad Católica tras una asistencia de Fernando Zuqui. Sin embargo, la igualdad llegó en la segunda mitad: a los 55 minutos, César Pinares marcó el gol del empate para Audax Italiano mediante la ejecución de un tiro penal. El desarrollo del juego estuvo marcado por la indisciplina, destacando las expulsiones por conducta violenta de Fernando Zuqui (Universidad Católica) y Michael Fuentes (Audax Italiano) sobre el cierre de la primera parte.

Acciones disciplinarias y cambios

El rigor defensivo y la tensión competitiva derivaron en una gran cantidad de amonestaciones. Por el lado de Universidad Católica, vieron la tarjeta amarilla Clemente Montes y Fernando Zampedri. En Audax Italiano, fueron amonestados Enzo Ferrario, Raimundo Rebolledo, Paolo Guajardo, César Pinares, Felipe Salomoni y Tomás Ahumada.

Gestión de planteles

Ambos cuerpos técnicos debieron recurrir a modificaciones constantes para refrescar el equipo tras las expulsiones tempranas. Universidad Católica realizó cambios clave como el ingreso de Matías Palavecino y Sebastián Arancibia tras la salida de Alfred Canales y Daniel Gónzalez, este último retirado por lesión. Por su parte, Audax Italiano movió sus piezas con el ingreso de Federico Mateos, Franco Troyansky y Nicolás Orellana en busca de desnivelar el tanteador, aunque la paridad se mantuvo hasta el pitazo final.

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