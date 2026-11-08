Universidad Católica venció 3-0 a Deportes Limache, por la Primera División Chile 2026

El encuentro se disputó el 8 de noviembre de 2026 a las 12.30 en el Claro Arena, con el arbitraje de Franco Jiménez. En una jornada marcada por la contundencia, Universidad Católica logró imponerse frente a Deportes Limache, cerrando el marcador en un contundente 3-0. A los 23 minutos, Fernando Zampedri marcó el 1° gol tras un penal. A los 31 minutos, Tomás Asta-Buruaga marcó el 2° gol tras asistencia de Cristián Cuevas. Finalmente, a los 49 minutos, Fernando Zampedri marcó el 3° gol tras asistencia de Jimmy Martínez.

Desarrollo y disciplina

El partido estuvo marcado por la intensidad y el manejo del juego por parte del dueño de casa. En cuanto a las tarjetas, Jhojan Valencia (Universidad Católica) fue amonestado a los 40 minutos por discutir, mientras que Diego Corral recibió la amarilla a los 75. Por el lado de Deportes Limache, Leonardo Valencia fue amonestado a los 29 minutos por una falta. Los entrenadores aprovecharon la profundidad de sus planteles para realizar numerosas modificaciones buscando frescura en el cierre del encuentro, destacando el ingreso de Fernando Zuqui y Matías Palavecino en Universidad Católica a los 77 minutos.

Análisis estadístico

La victoria de Universidad Católica fue producto de una efectividad notable en los metros finales, capitalizando sus aproximaciones antes de que se cumplieran los primeros cinco minutos de la segunda mitad. A pesar de los intentos de Deportes Limache por descontar, especialmente tras el ingreso de jugadores como Tiago Galletto y Marcos Arturia, la defensa local se mostró sólida y controló los tiempos del partido hasta el pitazo final.

Cierre de la jornada

Con este resultado en la jornada 27, Universidad Católica reafirma su buen momento en la Primera División Chile, logrando tres unidades vitales en su objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla. Por su parte, Deportes Limache deberá ajustar piezas tras una presentación donde no pudo encontrar los caminos para vulnerar el arco rival.