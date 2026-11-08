Universidad de Chile venció 2-1 a Cobresal, por la Primera División Chile 2026

En un encuentro disputado el 8 de noviembre de 2026 a las 15.00 en el Estadio El Teniente, Universidad de Chile logró una victoria clave por 2-1 frente a Cobresal, bajo el arbitraje de Piero Maza. El marcador se abrió a los 14 minutos con un gol en contra de Steffan Pino. Posteriormente, a los 89 minutos, Igor Lichnovsky amplió la ventaja para Universidad de Chile tras una asistencia de Agustín Arce. Ya en tiempo de descuento, a los 92 minutos, Benjamín Valenzuela descontó para Cobresal tras una asistencia de Rodrigo Sandoval.

Acciones destacadas y movimientos tácticos

El desarrollo del partido estuvo marcado por una intensa disputa física que derivó en amonestaciones tempranas para Lucas Barrera en el local, y para Felipe Villagrán y Christian Moreno en la visita. Los entrenadores buscaron variantes constantes; a los 45 minutos, Universidad de Chile realizó cambios tácticos con los ingresos de Tobías Reinhart y Israel Poblete por Lucas Barrera y Charles Aránguiz. Por su parte, Cobresal apostó por Rodrigo Sandoval y Benjamín Valenzuela al inicio del complemento. Más adelante, a los 69 minutos, la visita sufrió la salida por lesión de Franco Bechtholdt, siendo reemplazado por Milán Roki.

Análisis de la etapa final

El tramo decisivo del enfrentamiento concentró las emociones más fuertes. Universidad de Chile consiguió sostener el resultado a pesar de los esfuerzos de Cobresal por igualar la contienda en los minutos finales. La efectividad en el área rival, sumada a la capacidad de respuesta tras el autogol inicial, permitió al equipo local quedarse con los tres puntos en una jornada 27 que resultó fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones.

Cierre de la jornada

La victoria consolida el rendimiento de Universidad de Chile, mientras que Cobresal deberá analizar las falencias defensivas que permitieron el tanto definitivo cerca del cierre. Con este resultado, se completa una fecha más del calendario de la Primera División Chile, dejando el camino abierto para las próximas instancias del torneo donde cada punto resulta vital para definir las posiciones finales del campeonato.