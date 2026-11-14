Uruguay venció 2-1 a Argentina, en un amistoso internacional

En el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), se enfrentaron Argentina y Uruguay el 13 de noviembre de 2026 a las 20.00. El encuentro, correspondiente a un amistoso internacional, contó con el arbitraje de Flavio Rodrigues de Souza.

El trámite del encuentro se definió en la segunda parte con emociones consecutivas. A los 48 minutos, Leonardo Balerdi marcó el 1er gol en propia puerta para poner en ventaja a la visita. Poco después, a los 53 minutos, Maxi Araújo amplió la diferencia para Uruguay tras la asistencia de Giorgian de Arrascaeta. Argentina descontó a los 73 minutos a través de Julián Alvarez, quien capitalizó una asistencia de Gianluca Prestianni, pero el marcador no volvió a alterarse.

En cuanto a las propuestas tácticas, Argentina salió al campo con un 4-3-3, mientras que Uruguay optó por un esquema 4-4-1-1.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad física que se reflejó en la cantidad de amonestados. Por el lado de Argentina, vieron la tarjeta amarilla Leonardo Balerdi, Enzo Fernández y Agustín Giay. En tanto, para Uruguay fueron amonestados Federico Valverde, Guillermo Varela y Rodrigo Bentancur.

Ambos entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del juego. Por Argentina, ingresaron jugadores como Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Román Vega y Agustín Giay. Por su parte, en Uruguay saltaron al campo Federico Valverde, Sebastián Cáceres, Federico Viñas, Facundo Bernal, Facundo Pellistri y Rodrigo Aguirre para cerrar el resultado.

A pesar del dominio en la tenencia de la pelota por parte del conjunto local, las estadísticas finales mostraron una efectividad dispar. Argentina registró una posesión del 71,8% frente al 28,2% de Uruguay. En cuanto a la generación de peligro, Argentina ejecutó 17 disparos (6 a puerta) y obtuvo 6 tiros de esquina, mientras que Uruguay contabilizó 6 remates (3 a puerta) y 3 corners.