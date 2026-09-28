Uruguay venció 4-1 a República de Corea, por el amistoso internacional 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Uruguay se impuso con autoridad en la jornada 1 del amistoso internacional; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
En un encuentro disputado el 28 de septiembre de 2026 a las 08.00 en el Seoul World Cup Stadium, Uruguay superó con contundencia a República de Corea. El conjunto visitante desplegó un gran nivel ofensivo que le permitió sentenciar el compromiso a su favor durante la primera mitad y ampliar la diferencia en el complemento, dejando sin reacción a los locales.
Goles y desarrollo táctico
El dominio uruguayo se tradujo rápidamente en el marcador. A los 13 minutos, Darwin Núñez marcó el primer gol tras asistencia de Giorgian de Arrascaeta. Luego, a los 27 minutos, Giorgian de Arrascaeta marcó el segundo gol tras asistencia de Maxi Araújo. Antes del descanso, a los 43 minutos, Min-Jae Kim marcó en propia puerta, aumentando la ventaja. Ya en la segunda parte, a los 62 minutos, Darwin Núñez marcó el cuarto gol tras asistencia de Guillermo Varela. Por su parte, República de Corea descontó a los 80 minutos por intermedio de Kang-In Lee, asistido por Han-Beom Lee. En cuanto a las formaciones, República de Corea presentó un 4-4-2, mientras que Uruguay optó por un 4-2-3-1.
Movimientos estratégicos y disciplina
El encuentro también estuvo marcado por la alta movilidad desde el banco. A los 45 minutos, el entrenador de República de Corea realizó múltiples variantes tácticas, incluyendo el ingreso de Tae-Hyeon Kim, Jin-Seob Park, Hyun-Taek Cho y Min-Su Kim. Por el lado de Uruguay, la nota negativa fue la lesión de Giorgian de Arrascaeta, quien fue reemplazado a los 77 minutos por Rodrigo Zalazar. Además, Ronald Araujo fue amonestado a los 21 minutos por protestar una decisión arbitral.
Análisis estadístico
A pesar de que República de Corea dominó la posesión con un 59,2% frente al 40,8% de Uruguay, la efectividad fue claramente favorable al equipo visitante. República de Corea registró 14 remates totales, con 7 a puerta, pero no logró capitalizar su volumen de juego. Uruguay, con mayor precisión en los metros finales, aprovechó sus 9 remates totales y 4 tiros a puerta para sentenciar una goleada que reflejó la superioridad en la contundencia ofensiva durante la jornada 1 del amistoso.
- 1
Qué se sabe de la salud de Daniel Osvaldo, internado en terapia intensiva por una infección en un pulmón
- 2
Horarios de los amistosos de la selección argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín
- 3
Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la Argentina en el segundo lugar
- 4
Qué hará la AFA con las sanciones por el escándalo entre Rosario Central y Estudiantes