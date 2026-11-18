En una jornada destacada para el fútbol regional, Uruguay superó con contundencia a República Dominicana por 5-0. El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el Campus de Maldonado (Domingo Burgueño Miguel), bajo el arbitraje de Matheus Delgado Candançan.

Desarrollo del encuentro y goles

El dominio uruguayo se tradujo en una lluvia de goles. A los 41 minutos, Rodrigo Aguirre marcó el primer gol del partido. Ya en el complemento, la ventaja se amplió a los 70 minutos cuando Xavier Valdez anotó un gol en propia puerta. Posteriormente, a los 80 minutos, Nicolás de la Cruz convirtió el tercer tanto tras un penal. La cuenta continuó a los 87 minutos, cuando Federico Valverde marcó el cuarto gol tras asistencia de Darwin Núñez, mientras que Bruno Damiani cerró la goleada a los 94 minutos, asistido por Nicolás de la Cruz.

Cambios y disciplina

El entrenador de Uruguay realizó una amplia rotación para refrescar el equipo, incluyendo el ingreso de figuras como Darwin Núñez, Federico Valverde y Ronald Araujo a los 62 minutos. Por el lado de República Dominicana, el conjunto visitante sufrió el rigor defensivo y acumuló varias tarjetas amarillas, destacándose las amonestaciones de Noah Dollenmayer, Edison Azcona, Juan Familia-Castillo, Edgar Pujol y Pablo Rosario por diversas infracciones y protestas.

Análisis estadístico

El desarrollo del juego mostró una superioridad marcada de Uruguay, que controló la posesión con un 74,1% frente al 25,9% de República Dominicana. En cuanto a la ofensiva, el conjunto local remató 16 veces en total, registrando 9 disparos a puerta, mientras que el equipo visitante solo logró 6 remates con 2 al arco. A pesar de los esfuerzos tácticos de ambos bandos, el resultado final reflejó la eficacia de Uruguay para capitalizar sus oportunidades en el área rival.