El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 12.30 en el Jassim Bin Hamad Stadium, con arbitraje de Mohammed Ahmed Al Sherif. Fue un partido intenso donde Uzbekistán logró capitalizar sus oportunidades para llevarse la victoria ante Arabia Saudí.

El desarrollo del marcador tuvo a Sherzod Esanov como gran protagonista. A los 19 minutos, Sherzod Esanov marcó el 1er gol. Posteriormente, a los 23 minutos, Feras bin Tariq bin Nasser Al Brikan marcó el 1er gol para Arabia Saudí tras asistencia de Ahmed bin Mazen bin Ahmed Al Hijazi Al Ghamdi. Finalmente, a los 35 minutos, Sherzod Esanov marcó el 2do gol para sellar el resultado. En cuanto a las alineaciones, Arabia Saudí presentó un esquema 442 mientras que Uzbekistán optó por un 4231.

El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y los cambios realizados. A los 50 minutos, la situación se complicó para Arabia Saudí tras la expulsión de Ali bin Mohammed bin Ali Lajami. Por parte de Uzbekistán, a los 54 minutos, el entrenador debió mover el banco por lesión: ingresó Azizbek Amonov por Abbosbek Fayzullaev.

En el análisis de las estadísticas, Arabia Saudí tuvo una posesión del 53,5% frente al 46,5% de Uzbekistán. En cuanto a la agresividad ofensiva, el equipo local registró 9 tiros con 4 a puerta, mientras que el visitante sumó 8 disparos, siendo más efectivo con 5 remates a puerta. El compromiso también se destacó por la acumulación de amonestaciones en la segunda mitad, donde los jugadores de Uzbekistán, Rustam Ashurmatov, Sherzod Esanov y Jakhongir Urozov vieron la tarjeta amarilla en el tramo final del juego.