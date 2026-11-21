El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 12.15 en el Estadio de Vallecas, con el arbitraje de José Luis Munuera Montero. En un compromiso correspondiente a la jornada 13 de la Liga de España, el conjunto visitante logró quedarse con los tres puntos tras un desarrollo sumamente disputado. A los 41 minutos, José Manuel, Arias Copete marcó el primer gol del partido tras asistencia de Javi, Guerra, sentenciando así el resultado definitivo a favor del Valencia.

Análisis táctico y acciones clave

Ambos directores técnicos optaron por plantear el encuentro con un sistema táctico de 4-4-2, aunque con matices estratégicos que marcaron el rumbo del juego. El Valencia supo capitalizar la ventaja antes del cierre de la primera mitad y mantuvo el orden defensivo durante el complemento. En cuanto a las amonestaciones, fueron sancionados con tarjeta amarilla Sergio, Camello y Jorge, de Frutos por el lado del Rayo Vallecano, mientras que en la visita fue amonestado Javi, Guerra a los 63 minutos.

Movimientos estratégicos

Durante el segundo tiempo, el Rayo Vallecano buscó revertir la historia con múltiples variantes, realizando cinco cambios, entre ellos los ingresos de Adrià, Pedrosa, Pedro, Díaz y Álvaro, García. Por su parte, el Valencia también movió el banco para asegurar el triunfo: a los 69 minutos, el entrenador refrescó el mediocampo con el ingreso de Filip, Ugrinic por Dani, Raba, y posteriormente, a los 73, retiró al goleador José Manuel, Arias Copete para dar entrada a Mouctar, Diakhaby, cerrando el compromiso con más modificaciones tácticas en los minutos finales.

Estadísticas finales

A pesar de la derrota, el Rayo Vallecano mostró una mayor vocación ofensiva, dominando la posesión con un 63,8% frente al 36,2% del Valencia. Además, el equipo local generó un mayor volumen de juego con 21 tiros totales, de los cuales 5 fueron a puerta y contaron con 8 tiros de esquina. El Valencia, más eficaz en sus ataques, alcanzó los 11 tiros totales con 2 intentos a portería y 5 tiros de esquina, logrando sostener la ventaja mínima hasta el pitazo final del árbitro.

Valencia venció por 1-0 a Rayo Vallecano como Away, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Para Valencia el gol fue marcado por {'player_id': 'p500759', 'player_name': 'José Manuel, Arias Copete', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p546540', 'assist_player_name': 'Javi, Guerra'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio de Vallecas, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de Vallecas, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Rayo Vallecano suma 12 puntos, ubicándose en la 14 posición, mientras que Valencia tiene 12 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Rayo Vallecano y Valencia en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.