Saltar al contenido principal
LA NACION

Vancouver Whitecaps FC venció 4-1 a San Diego, por la MLS

Se midieron en un duelo donde Vancouver Whitecaps FC se impuso con autoridad en la jornada 33 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Vancouver Whitecaps FC venció 4-1 a San Diego, por la MLS
Vancouver Whitecaps FC venció 4-1 a San Diego, por la MLS

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 23.30 en el estadio BC Place, bajo el arbitraje de Joe Dickerson. En un compromiso correspondiente a la jornada 33 de la MLS, Vancouver Whitecaps FC superó con contundencia a San Diego por 4-1. A los 24 minutos, Aleksa Cvetkovic marcó el primer gol tras asistencia de Mathías Laborda. Poco después, a los 41 minutos, Brian White aumentó la ventaja tras el pase de Oliver Larraz.

En la segunda mitad, el dominio de los locales se mantuvo firme. A los 66 minutos, Ryan Gauld anotó el tercer tanto, asistido por Rayan Elloumi. Posteriormente, a los 76 minutos, Bruno Caicedo amplió la diferencia tras una asistencia de Ralph Priso. Por el lado de San Diego, Onni Valakari descontó a los 83 minutos tras el pase de David Vazquez. En cuanto a lo táctico, los equipos presentaron esquemas distintos: Vancouver Whitecaps FC se plantó con un 4-4-2, mientras que San Diego utilizó un 4-3-3.

El encuentro también estuvo marcado por la disciplina. Rayan Elloumi, de Vancouver Whitecaps FC, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, la última de ellas a los 93 minutos. En el rubro de las modificaciones, a los 67 minutos, el entrenador local buscó refrescar el ataque con el ingreso de Ralph Priso por Oliver Larraz y de Bruno Caicedo por Yadaly Diaby, movimientos que resultaron clave para cerrar el resultado.

Analizando las estadísticas, San Diego tuvo una mayor posesión del balón con un 56,1% frente al 43,9% de Vancouver Whitecaps FC. Sin embargo, la eficacia estuvo del lado del local, que logró conectar 10 tiros a puerta de un total de 16 intentos, mientras que la visita registró 7 disparos al arco sobre 20 aproximaciones. En tiros de esquina, Vancouver Whitecaps FC dominó con 8 contra los 3 del conjunto visitante.

LA NACION
MLSFútbol InternacionalDeportes USADeporteServicios Fútbol
Más leídas de Deportes
  1. Sinner volverá a competir después de una larga ausencia y tendrá un nuevo (y codiciado) coach
    1

    Jannik Sinner volverá a competir después de una larga inactividad y tendrá un nuevo entrenador

  2. El primer título de Fangio: una novela de sabotajes, engaños, apuestas y camaradería en la Fórmula 1
    2

    Una novela de sabotajes, engaños, apuestas y hasta el pronóstico del primer triunfo de Ferrari en la Fórmula 1

  3. Estudiantes volvió a ganarle a Flamengo: la Conmebol rechazó el reclamo por la inclusión del defensor y jugará la final
    3

    Caso Marcos Rojo: la Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y ratificó a Estudiantes para la final ante Palmeiras

  4. Un equipo de cuarta división eliminó al campeón de la Premier: el drone y la increíble invasión de hinchas
    4

    Arsenal, campeón de la Premier League, quedó eliminado por un equipo de cuarta división en la Carabao Cup