Vancouver Whitecaps FC venció 4-1 a San Diego, por la MLS

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 23.30 en el estadio BC Place, bajo el arbitraje de Joe Dickerson. En un compromiso correspondiente a la jornada 33 de la MLS, Vancouver Whitecaps FC superó con contundencia a San Diego por 4-1. A los 24 minutos, Aleksa Cvetkovic marcó el primer gol tras asistencia de Mathías Laborda. Poco después, a los 41 minutos, Brian White aumentó la ventaja tras el pase de Oliver Larraz.

En la segunda mitad, el dominio de los locales se mantuvo firme. A los 66 minutos, Ryan Gauld anotó el tercer tanto, asistido por Rayan Elloumi. Posteriormente, a los 76 minutos, Bruno Caicedo amplió la diferencia tras una asistencia de Ralph Priso. Por el lado de San Diego, Onni Valakari descontó a los 83 minutos tras el pase de David Vazquez. En cuanto a lo táctico, los equipos presentaron esquemas distintos: Vancouver Whitecaps FC se plantó con un 4-4-2, mientras que San Diego utilizó un 4-3-3.

El encuentro también estuvo marcado por la disciplina. Rayan Elloumi, de Vancouver Whitecaps FC, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, la última de ellas a los 93 minutos. En el rubro de las modificaciones, a los 67 minutos, el entrenador local buscó refrescar el ataque con el ingreso de Ralph Priso por Oliver Larraz y de Bruno Caicedo por Yadaly Diaby, movimientos que resultaron clave para cerrar el resultado.

Analizando las estadísticas, San Diego tuvo una mayor posesión del balón con un 56,1% frente al 43,9% de Vancouver Whitecaps FC. Sin embargo, la eficacia estuvo del lado del local, que logró conectar 10 tiros a puerta de un total de 16 intentos, mientras que la visita registró 7 disparos al arco sobre 20 aproximaciones. En tiros de esquina, Vancouver Whitecaps FC dominó con 8 contra los 3 del conjunto visitante.