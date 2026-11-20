El encuentro, disputado el 19 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Estádio São Januário, terminó con una victoria trabajada para el conjunto local. Con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva, el partido se mantuvo intenso hasta el último minuto. A los 26 minutos, Thiago Henrique, Mendes Ribeiro marcó el primer gol tras asistencia de Facundo, Colidio. Posteriormente, a los 51 minutos, José Carlos, Ferreira Júnior igualó parcialmente las acciones para la visita tras una habilitación de Bruno, Gomes da Silva Clevelário. Finalmente, a los 63 minutos, Facundo, Colidio sentenció el 2-1 definitivo tras asistencia de Andrés, Gómez.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos presentaron propuestas estratégicas diferenciadas: Vasco da Gama se estructuró con un esquema 4-3-2-1, mientras que Internacional optó por una formación 3-4-2-1. Con el correr del complemento, los entrenadores buscaron variantes en el banco. Por el lado del ganador, a los 71 minutos ingresaron Brenner, Souza da Silva y Marino, Hinestroza. Por parte de la visita, destacaron los ingresos de Ronaldo, da Silva Souza Guerrero y Johan, Carbonero al inicio de la segunda mitad, buscando mayor profundidad ofensiva.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota favoreció a Vasco da Gama, que alcanzó un 60% de posesión frente al 40% de Internacional. A pesar de tener menor control del balón, el equipo visitante fue más incisivo en sus intentos ofensivos, registrando 15 tiros frente a los 9 del dueño de casa. Sin embargo, la efectividad fue clave: Vasco da Gama logró 4 tiros a puerta, capitalizando mejor sus oportunidades en el área rival, mientras que Internacional acertó en 3 ocasiones al arco.

Disciplina y contexto

El rigor del juego se reflejó en el alto número de amonestaciones, especialmente sobre el cierre. En Vasco da Gama, vieron la tarjeta amarilla Bruno, Duarte da Silva, Andrés, Gómez y Marino, Hinestroza. Por el lado de Internacional, fueron amonestados Alan Patrick, Lourenço, Vitor Hugo, Naum dos Santos, Rodrigo, Villagra y Gabriel, Mercado. Con este resultado en la jornada 35, Vasco da Gama logra consolidar su desempeño en el Brasileirao Serie A, dejando a su rival con las manos vacías tras un encuentro de gran fricción física.