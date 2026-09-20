Vasco da Gama venció 5-0 a Coritiba, por el Brasileirao Serie A 2026

En una jornada marcada por el dominio absoluto, Vasco da Gama vapuleó a Coritiba por 5-0 este 19 de septiembre de 2026. El encuentro, disputado en el Estádio São Januário a las 20.30, contó con el arbitraje de Braulio da Silva Machado. Fue una exhibición contundente donde el equipo local controló las acciones de principio a fin, dejando sin respuestas a su rival en el compromiso válido por la jornada 28.

Goles y desarrollo del encuentro

La superioridad de Vasco da Gama se vio reflejada en la red desde la primera mitad. A los 24 minutos, Facundo Colidio abrió el marcador. Poco antes del descanso, a los 44 minutos, Bruno Duarte da Silva amplió la ventaja tras asistencia de Andrés Gómez. Ya en el complemento, a los 56 minutos, Alan Lescano marcó de penal. Posteriormente, a los 63 minutos, Andrés Gómez anotó el cuarto tanto tras asistencia de Alan Saldivia, mientras que a los 73 minutos, Ramon Rique selló el 5-0 definitivo. En cuanto a las tácticas, Vasco da Gama saltó al campo con un 4-3-3, mientras que Coritiba optó por un 4-2-3-1 que no pudo contener el avance ofensivo rival.

Acciones disciplinarias y cambios

El rigor físico fue una constante en la segunda parte, lo que derivó en amonestaciones. Andrés Gómez vio la amarilla a los 63 minutos por una celebración excesiva, mientras que por el lado de Coritiba, Paulo Roberto da Silva Souza (60') y Nicolás Fonseca (74') fueron sancionados. Los entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del partido; Vasco da Gama movió el banco intensamente a partir de los 71 minutos, destacándose el ingreso de Marino Hinestroza y Ramon Rique, este último logrando convertir minutos después de su entrada.

Estadísticas de una goleada contundente

El análisis estadístico confirma el dominio abrumador de Vasco da Gama, que registró un 65,3% de posesión frente al 34,7% de Coritiba. La diferencia fue aún más marcada en el ataque: Vasco da Gama ejecutó 32 tiros totales con 11 al arco, frente a los apenas 4 remates y 1 a portería del conjunto visitante. Además, el equipo ganador generó 12 corners contra apenas 2 de su oponente, cerrando una jornada perfecta para el equipo local en el Brasileirao Serie A.