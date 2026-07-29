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Vasco da Gama venció por 1-0 a Independiente Medellín, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de la fase de play-offs del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Vasco da Gama y Independiente Medellín disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Vasco da Gama y Independiente Medellín disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Vasco da Gama venció por 1-0 a Independiente Medellín como local, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para Vasco da Gama el gol fue marcado por Mendes Ribeiro . El cotejo se disputó en el estadio Estádio São Januário, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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