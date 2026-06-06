Venezuela perdió por 1-2 ante Turquía en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 19.02 en el Chase Stadium, con el arbitraje de Daniel Quintero Huitrón. Fue un partido disputado que finalmente favoreció al conjunto visitante, que supo capitalizar sus oportunidades para llevarse la victoria.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 13 minutos, cuando Gleiker Mendoza marcó el primer gol para Venezuela tras la asistencia de Telasco Segovia. Sin embargo, Turquía logró nivelar el marcador a los 44 minutos mediante un tanto de Baris Alper Yilmaz. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Yunus Akgün selló el 2-1 definitivo tras una asistencia de Arda Güler. Ambos equipos plantearon un esquema táctico inicial de 4-2-3-1, aunque la profundidad de Turquía marcó la diferencia en el complemento.

Disciplina y variantes

El partido contó con momentos de alta tensión que derivaron en amonestaciones clave a los 51 minutos para Telasco Segovia y Jon Aramburu en el local, y Arda Güler en la visita, todos por discusiones. Debido a la naturaleza del amistoso, los entrenadores realizaron numerosas modificaciones para probar variantes: Venezuela realizó un carrusel de cambios a partir de los 62 minutos con ingresos como los de Dani Pereira y Kevin Kelsy, mientras que Turquía movió el banco estratégicamente con la entrada de figuras como Hakan Çalhanoglu y Merih Demiral tras el descanso.

Análisis estadístico

En el balance general, Turquía dominó el juego con una posesión del 52,5% frente al 47,5% de Venezuela. La superioridad de la visita fue clara en la generación de peligro: Turquía registró 16 tiros totales, de los cuales 8 fueron a puerta, mientras que Venezuela apenas concretó 9 disparos con solo 2 entre los tres palos. Asimismo, la presión turca se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina, con 12 corners a favor contra solo 2 del conjunto local.