El encuentro se disputó el 29 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el Estadio Abanca-Balaídos, con el arbitraje de Jon Ander González Esteban. En una jornada intensa, Villarreal logró quedarse con los tres puntos ante el Celta de Vigo en un compromiso correspondiente a la jornada 14 de la Liga de España.

El marcador se abrió rápidamente: a los 3 minutos, Georges Mikautadze marcó el 1° gol para Villarreal mediante un penal. El Celta de Vigo reaccionó y, a los 30 minutos, Ferran Jutglà igualó las acciones tras asistencia de Williot Swedberg. Sin embargo, en la segunda mitad, a los 54 minutos, Georges Mikautadze volvió a anotar el 2° gol tras asistencia de Santi Comesaña para sentenciar el resultado. En cuanto a lo táctico, el equipo local dispuso un esquema 3-4-3, mientras que la visita optó por un 4-3-3. Durante el desarrollo, a los 51 minutos, el técnico visitante movió el banco por lesión: ingresó Santiago Mouriño por Renato Palma Veiga.

El partido destacó por la alta carga disciplinaria, especialmente en el complemento. El árbitro mostró tarjetas amarillas a Santi Comesaña, Georges Mikautadze, Pape Gueye, Santiago Mouriño, Carlos Maciá y Ayoze Pérez para la visita, mientras que Marcos Alonso fue amonestado en el local sobre el final del encuentro.

En el análisis estadístico, el Celta de Vigo dominó la posesión con un 59,2% frente al 40,8% de Villarreal. A pesar de tener mayor control del balón, el dueño de casa no pudo capitalizar su volumen de juego: registró 11 tiros totales con 3 a puerta, comparado con los 5 tiros totales y 2 a puerta que ejecutó Villarreal, equipo que terminó siendo más eficaz frente al arco para llevarse la victoria.

Villarreal venció por 2-1 a Celta de Vigo como Away, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Para Villarreal los goles fueron marcados por {'player_id': 'p499209', 'player_name': 'Georges, Mikautadze', 'minute': '3', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p499209', 'player_name': 'Georges, Mikautadze', 'minute': '54', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p230071', 'assist_player_name': 'Santi, Comesaña'} , mientras que para Celta de Vigo el gol fue marcado por {'player_id': 'p464575', 'player_name': 'Ferran, Jutglà', 'minute': '30', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p543932', 'assist_player_name': 'Williot, Swedberg'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Abanca-Balaídos, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Celta de Vigo suma 13 puntos, ubicándose en la 15 posición, mientras que Villarreal tiene 18 unidades, en la 10 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Celta de Vigo y Villarreal en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.