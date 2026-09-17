Villarreal venció 3-1 a Málaga, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 17 de septiembre de 2026 a las 16.30 en el estadio La Rosaleda, con el arbitraje de Miguel Ángel Chua Ortiz. A los 12 minutos, Carlos Dotor marcó el 1 gol para Málaga tras asistencia de Juan Cruz. Luego, a los 40 minutos, Alberto Moleiro marcó el 1 gol para Villarreal tras asistencia de Ilias Akhomach. Finalmente, a los 47 minutos, Pape Gueye marcó el 2 gol tras asistencia de Ayoze Pérez, y a los 86 minutos, Pape Gueye sentenció el 3 gol mediante un penal.

Desarrollo y cambios estratégicos

Ambos equipos plantearon diferentes estructuras tácticas, con Málaga formando con un 4-1-4-1 frente a un Villarreal que optó por un 4-4-2. La visita debió realizar un ajuste temprano a los 37 minutos por lesión, cuando Pape Gueye ingresó en lugar de Santi Comesaña, siendo determinante en el resultado. Por su parte, el conjunto local realizó múltiples variantes buscando revertir el marcador, destacándose los ingresos de Dani Lorenzo y Rafael Garrido Hierro al inicio de la segunda mitad. El partido se caracterizó por la intensidad en la marca, donde José Salinas, David Larrubia, Einar Galilea, Ramón Enríquez y Alfonso Herrero vieron la tarjeta amarilla para el local, mientras que Ilias Akhomach fue amonestado en la visita.

Dominio estadístico

El triunfo de Villarreal se vio respaldado por una superioridad estadística clara. El conjunto visitante controló la posesión con un 62,9% frente al 37,1% de Málaga. Además, Villarreal fue mucho más incisivo en ataque al registrar 16 tiros totales, de los cuales 7 fueron a puerta, comparado con los escasos 5 disparos y 1 al arco del equipo local. La diferencia en la generación de juego también se reflejó en los tiros de esquina, donde la visita ejecutó 8 contra 4 del anfitrión.

Análisis final del encuentro

El compromiso, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de España, dejó en evidencia la contundencia de Villarreal para capitalizar sus oportunidades. Tras el tanto inicial de Málaga, el equipo visitante supo gestionar los tiempos y aprovechó la eficacia de Pape Gueye, quien con su doblete permitió sellar una victoria sólida fuera de casa. Con este resultado, el elenco dirigido tácticamente por su cuerpo técnico logra sumar tres unidades fundamentales en el desarrollo del calendario anual del torneo.

Villarreal venció por 3-1 a Málaga como Away, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Villarreal los goles fueron marcados por {'player_id': 'p513956', 'player_name': 'Alberto, Moleiro', 'minute': '40', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p500043', 'assist_player_name': 'Ilias, Akhomach'} , {'player_id': 'p422453', 'player_name': 'Pape, Gueye', 'minute': '47', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p168580', 'assist_player_name': 'Ayoze, Pérez'} , {'player_id': 'p422453', 'player_name': 'Pape, Gueye', 'minute': '86', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Málaga el gol fue marcado por {'player_id': 'p448178', 'player_name': 'Carlos, Dotor', 'minute': '12', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p451281', 'assist_player_name': 'Juan, Cruz'}. El cotejo se disputó en el estadio La Rosaleda, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Málaga suma 3 puntos, ubicándose en la 19 posición, mientras que Villarreal tiene 5 unidades, en la 14 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Málaga y Villarreal en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.