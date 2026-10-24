Vitória empató 1-1 con Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 16.30 en el Estádio Manoel Barradas, con el arbitraje de André Luis Skettino Policarpo Bento. Fue un enfrentamiento equilibrado entre Vitória y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A. A los 23 minutos, Jamerson, Santos de Jesus marcó el primer gol en contra para el Vitória, mientras que a los 29 minutos, Renato, Kayzer de Souza igualó el marcador para el equipo local tras asistencia de Emanuel, Brítez.

En cuanto a la estrategia, ambos conjuntos presentaron esquemas definidos: el Vitória saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que el Athletico Paranaense optó por una formación 3-4-2-1. El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y el juego físico, lo que derivó en varias amonestaciones, incluyendo la expulsión por tarjeta roja directa de Mário Sérgio, Santos Costa en el minuto 94 para el conjunto local.

El trámite del encuentro se vio condicionado por la paridad estadística. El Vitória mantuvo la iniciativa con un 60,6% de posesión frente al 39,4% de Athletico Paranaense. En materia de generación ofensiva, el dueño de casa acumuló 11 tiros totales con 4 a puerta, mientras que la visita contabilizó 10 remates totales. En el aspecto de tiros de esquina, Athletico Paranaense superó al local con 5 corners contra los 3 obtenidos por el Vitória.

Las sustituciones fueron un factor determinante en el tramo final del partido, donde ambos técnicos buscaron romper el empate. Por el lado de Vitória, ingresaron jugadores como Walace, Souza Silva, Lucas, Rodrigues da Silva, Tomás, Pochettino, Fabrício, do Rosário dos Santos y Alex Bruno, da Costa Lima. En tanto, Athletico Paranaense realizó cambios estratégicos con las entradas de Bruno, Zapelli, Kauan, Augusto Stabelini, Eduardo, Kogitzki Anastacio, Juan, Portilla y Jorge, Rivaldo para intentar sostener el resultado ante la presión final.