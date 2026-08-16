Vitória venció 1-0 a Botafogo, por el Brasileirao Serie A 2026

El 16 de agosto de 2026, a las 18.30, Vitória y Botafogo se enfrentaron en el Estádio Manoel Barradas por la jornada 23. En este partido, Vitória se quedó con la victoria por 1-0, bajo el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva.

El desarrollo táctico y el único tanto

Ambos técnicos eligieron un 4-2-3-1 desde el comienzo, lo que planteó un partido disputado en el mediocampo. Sin embargo, la ventaja llegó rápido: a los 27 minutos, Matheus, Martins Fogaça de Paula marcó el 1-0 tras la ejecución de un penal. Durante la segunda mitad, la intensidad se mantuvo y hubo modificaciones importantes. A los 59 minutos, el técnico de Vitória movió el banco: ingresó Walace, Souza Silva por Emmanuel, Martínez. Por el lado de Botafogo, buscaron respuestas a los 72 minutos cuando ingresó Santiago, Rodríguez por Cristian, Medina.

El análisis de las estadísticas

El desarrollo del juego mostró contrastes interesantes. A pesar de tener un 46,3% de posesión frente al 53,7% de Botafogo, Vitória fue mucho más profundo y vertical. El equipo ganador registró 22 tiros contra 17 de su adversario, logrando enviar 4 remates a puerta frente a los 3 de Botafogo. Además, esta postura agresiva de Vitória se reflejó en las jugadas a balón parado, forzando 8 tiros de esquina en comparación con los 4 que tuvo a favor Botafogo.

El saldo disciplinario y final

La intensidad del encuentro también se notó en la cantidad de infracciones. A lo largo del desarrollo, Botafogo sufrió las amonestaciones tempranas de Victor Hugo Custódio, de Melo Moura al minuto 1 y de Álvaro, Montoro a los 28 minutos. En Vitória, fueron apercibidos Ramon, Ramos Lima y Emmanuel, Martínez en el arranque del complemento. Pese a los intentos finales, el 1-0 fue definitivo y le otorgó una victoria fundamental a Vitória para sus aspiraciones en el campeonato.