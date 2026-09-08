Vitória venció 1-0 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 7 de septiembre de 2026 a las 20.00 en el Estádio Manoel Barradas. Con el arbitraje de Savio Pereira Sampaio, Vitória superó a Grêmio por 1-0 en un partido correspondiente a la jornada 26.

El desarrollo del encuentro y la apertura del marcador

Ambos técnicos plantearon esquemas tácticos diferentes desde el inicio: Vitória eligió un 4-2-3-1, mientras que Grêmio apostó por una formación 4-1-4-1. Luego de una primera mitad muy reñida, la diferencia en el resultado llegó en la etapa complementaria. A los 63 minutos, Carlos Renê, de Sousa Ferreira marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Mateus, da Silva Duarte, sellando el 1-0 definitivo para Vitória.

Las estadísticas que dejó el triunfo

A pesar de que Grêmio dominó levemente la tenencia del balón con un 53,5% de posesión frente al 46,5% de Vitória, no logró transformar ese control en el empate. Vitória fue mucho más incisivo en sus ataques, registrando 20 tiros totales (6 de ellos con dirección al arco) y provocando 6 tiros de esquina. Por su parte, Grêmio generó 11 disparos, de los cuales 5 fueron a puerta, y apenas consiguió 1 tiro de esquina.

Movimientos en los bancos y amonestaciones

El partido contó con múltiples infracciones y cambios tácticos de ambos entrenadores para intentar modificar el rumbo del juego. A continuación, las principales incidencias en las plantillas de Vitória y Grêmio: