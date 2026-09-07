Más allá de los Pumas: arrancó el Top 14 con más de 30 argentinos en la liga más poderosa

Mientras el sábado los Pumas ingresaban al Estadio Malvinas Argentinas para su último compromiso ante los Wallabies, varios de los referentes de la selección argentina se encontraban dando el puntapié a una nueva edición del Top 14, la liga más poderosa del planeta rugby y la más demandante; es la primera que arranca y la última que termina con 26 fechas sumado a la instancia de play-off. En total hay 33 argentinos repartidos en 12 clubes.

Una de las sorpresas de la primera fecha la dio Pau, que venció 27-19 como visitante a Montpellier, último finalista. El equipo ganador tuvo estreno en la conducción, con Gonzalo García como medioscrum titular; el habitual 9 de los Pumas debutó en su nuevo club luego de cuatro temporadas en el Zebre de Italia. Un salto de calidad considerable, en un plantel joven con grandes aspiraciones. En su primer encuentro cumplió un rol de pasador para darle ritmo al juego, utilizó bien el pie, aunque fue amonestado por un penal en un ruck cerca de su ingoal. El tucumano salió reemplazado a los 24 minutos del segundo tiempo en un conjunto que contó con un activo Facundo Isa. El octavo fue el jugador con más ataques (15) y más tackles (19) de su equipo y recorrió 65 metros con la pelota. En Pau regresó Santiago Grondona, luego de un paso por Bristol Bears, mientras que Julián Montoya estará a disposición en las próximas fechas.

Gonzalo García, medioscrum titular en Pau

Uno de los mejores de Montpellier fue Justo Piccardo, con su habitual potencia para traccionar y avanzar. Totalizó 18 acarreos en la tarde. Por su parte, Domingo Miotti aportó cuatro puntos con el pie, aunque ahora sus actuaciones ahora toman mayor notoriedad en Italia, ya que estará bajo el radar de Gonzalo Quesada. El 14 de noviembre recibirán a los Pumas en Génova.

Argentina es el segundo país extranjero que más jugadores aporta esta temporada del Top 14. En total son 33, sólo detrás de los 39 de Fiji, una nación con una materia primera extraordinaria. Le siguen Georgia (30), Australia (23), Sudáfrica (21) y Nueva Zelanda (20). Uno de los que emigró este año fue Luciano Asevedo, el gigante segunda línea surgido de Liceo Rugby de Mendoza, que se destacó en Tarucas y ya fue citado por Felipe Contepomi, aunque aún no debutó. El sábado sumó 17 minutos en el Toulon cuando ingresó por Swan Rebbadj. Su club perdió 27-26 en su visita a Bayonne, la institución con más argentinos: el sábado jugaron Lucas Paulos y Rodrigo Bruni, pero también integran el plantel Mateo Carreras, Facundo Bosch, Ignacio Calles y Alejandro Barrios.

Marcos Kremer, Thomas Gallo y Bautista Delguy @tomiga2

Uno de los jugadores que más extrañó Felipe Contepomi en los compromisos recientes fue el vigor y la agresividad de Marcos Kremer, perteneciente al grupo de líderes. El sábado fue el jugador con más tackles (12) de Clermont y también se mostró activo en ataque en la derrota 40-36 como visitante ante Lyon. Bautista Delguy fue el jugador que más tackles rompió (5) en un club que procura volver a estar en los primeros planos del rugby francés. Lyon aguarda la recuperación de Thomas Gallo, flamante refuerzo, que sufrió una rotura del tendón del aductor en abril y reaparecería en las próximas fechas. Otro de los jugadores que, en condiciones normales, es indiscutido en el plantel puma.

Santiago Medrano, Francisco Gorrissen y Matías Alemanno fueron titulares en el recién ascendido Vannes, que cayó 29-20 ante Castres, uno de los dos clubes sin argentinos (el otro es Bordeaux Begles). Alemanno hizo su debut en el rugby francés luego de un largo recorrido en el Gloucester inglés.

La Rochelle superó 30-27 al tetracampeón Toulouse en una remontada notable; perdía 24-10 al entretiempo y lo dio vuelta en la última jugada con un penal de Antoine Hastoy. En el más ganador de Francia hizo su presentación el desequilibrante Tommaso Menoncello, figura del rugby italiano. En las próximas semanas podría volver Juan Cruz Mallía, luego de la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que sufrió en noviembre de 2025. También esperan a Santiago Chocobares, que terminó la temporada con una lesión en el pie y se perdió la primera serie del Nations Championship.

Francisco Gorrisen, el argentino que juega en Vannes, recién ascendido

Otra pieza importante en la estructura puma volvió a jugar el fin de semana en Inglaterra. Joel Sclavi comenzó su etapa en Leicester Tigers, en la Premiership Rugby Cup, la copa en la cual los clubes suelen utilizar equipos alternativos. Además, en un amistoso, Eduardo Bello sumó minutos en Ulster: el pilar cordobés no ingresaba a una cancha desde septiembre de 2024, en Pumas-Wallabies, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla que se resintió en la recuperación. Dos buenas noticias en un puesto sensible en la selección nacional.

El sábado, los Pumas cerraron su etapa en el país, pero el trabajo de Felipe Contepomi no se detiene. Con la actividad europea en marcha, empieza a planificar la etapa del Nations Championship en Europa.