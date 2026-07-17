Vitória venció 1-0 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026

En un enfrentamiento disputado el 16 de julio de 2026 a las 19.30 en el Estádio Manoel Barradas, Vitória logró imponerse por 1-0 ante Vasco da Gama. El encuentro, correspondiente a la jornada 19 del certamen de la Copa Mundial, fue dirigido por el árbitro Matheus Delgado Candançan.

El desarrollo del encuentro

El partido se definió en la segunda parte cuando, a los 69 minutos, Renato, Kayzer de Souza marcó el 1-0 tras una precisa asistencia de Diego, Tarzia. Desde el aspecto táctico, ambos conjuntos mostraron propuestas distintas: Vitória se plantó con un esquema 4-1-4-1, mientras que Vasco da Gama optó por un 4-2-3-1.

Movimientos desde el banco

El ritmo del partido se vio alterado por diversas modificaciones. Vitória tuvo que realizar un cambio obligado a los 39 minutos cuando ingresó Tomás, Pochettino en lugar de José Vitor, Silva Neves por lesión. Posteriormente, el entrenador movió las piezas con el ingreso de Renato, Kayzer de Souza, quien terminó siendo el autor del gol, además de las participaciones de Mário Sérgio, Santos Costa, Fabrício, do Rosário dos Santos y Emanuel, Brítez.

Análisis estadístico

A pesar de que Vasco da Gama tuvo una mayor posesión del balón con un 50,4% frente al 49,6% de Vitória, la eficacia en ofensiva marcó la diferencia. Vitória registró 14 tiros totales con 6 al arco, superando los 13 remates de Vasco da Gama, que solo logró inquietar al portero rival en 3 ocasiones. En el rubro de los tiros de esquina, Vitória generó 3 frente a los 2 ejecutados por Vasco da Gama.