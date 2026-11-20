El encuentro se disputó el 19 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Manoel Barradas ante una gran cantidad de espectadores, con el arbitraje de Ramon Abatti Abel. En un compromiso correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A, Vitória logró imponerse por 2-1 ante RB Bragantino, consolidando su desempeño en casa. A los 4 minutos, Emanuel Brítez marcó el primer gol tras asistencia de Erick de Arruda Serafim, mientras que a los 24 minutos, Carlos Renê de Sousa Ferreira amplió la ventaja con un tanto asistido por Mateus da Silva Duarte. Por su parte, el descuento de RB Bragantino llegó a los 73 minutos a través de Henry Mosquera.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, aunque la efectividad en la definición marcó la diferencia para el dueño de casa. El ritmo del partido obligó a los entrenadores a realizar múltiples modificaciones. En Vitória, el técnico debió realizar cambios obligados por lesión a los 61 minutos, dando ingreso a Caíque de Jesus Gonçalves y Mário Sérgio Santos Costa en lugar de Matheus Martins Fogaça de Paula y Erick de Arruda Serafim, respectivamente. Por el lado de RB Bragantino, el ingreso de Henry Mosquera al minuto 69 resultó determinante al lograr descontar poco tiempo después de su entrada.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión estuvo claramente a favor de la visita, con un 67,7% frente al 32,3% de Vitória, pero esto no se tradujo en una mayor eficacia frente al arco rival. RB Bragantino intentó revertir el marcador acumulando un total de 20 remates, de los cuales 7 fueron a portería, mientras que el equipo local registró 12 remates con 5 disparos a puerta. La paridad en cuanto a la generación de jugadas de peligro se vio reflejada también en la cantidad de tiros de esquina, con 8 para los visitantes y 7 para el equipo que terminó llevándose la victoria.

Disciplinas y cierre

El partido se caracterizó por una alta intensidad que derivó en diversas amonestaciones. En RB Bragantino fueron amonestados Fernando dos Santos Pedro, Luis Antônio da Rocha Júnior, Fábio Silva de Freitas, Gustavo Marques Alves dos Santos y Matheus Fernandes Siqueira. Por su parte, en Vitória vieron la tarjeta amarilla Mateus da Silva Duarte y Gean de Jesus Soares. Con este resultado, el conjunto local se queda con los tres puntos en disputa, sumando un triunfo vital en esta instancia avanzada del Brasileirao Serie A 2026.