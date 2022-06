Wimbledon 2022: los favoritos a quedarse con el título, según las casas de apuestas

Aún sin certeza de quiénes participarán luego de que la ATP y la WTA anunciaran que no otorgarán puntos por participar debido al veto de la organización a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Rusia a Ucrania, las casas de apuestas ya tienen a sus candidatos para Wimbledon 2022. Una lista de favoritos que se irá actualizando y modificando en base a quiénes confirmen su participación.

El tercer Grand Slam del año se disputará entre el 27 de junio y el 10 de julio. El defensor del título masculino es Novak Djokovic, mientras que la por el lado de las mujeres la última ganadora fue Ashleigh Barty, ya retirada. A falta de un mes para que comience la acción en la Catedral, estos son los candidatos según los pronósticos:

Novak Djokovic

El serbio, actual número uno del mundo, es el principal candidato a quedarse con el título. Ganó el trofeo en seis oportunidades y es el vigente tricampeón de la competencia. Viene de quedar eliminado del Roland Garros frente al campeón Rafael Nadal. Perdió 2-6, 6-4, 2-6 y 6-7 (4-7) en octavos de final.

Más allá de sus diferencias con ATP e ITF, confirmó su participación en el certamen: “Sigue siendo un certamen de Grand Slam. Wimbledon, para mí, fue mi torneo soñado cuando era pequeño. No lo veo pensando en puntos o dinero. Para mí siempre será otra cosa”. A falta de 20 días para el comienzo del tercer Grand Slam de la temporada, las cuotas que se pagan por su victoria son de 1.83 aproximadamente.

Carlos Alcaraz

El español de 19 años es el segundo candidato a quedarse con el título según las apuestas. Viene de quedar eliminado en cuartos de final de París a manos de Alexander Zverev por 4-6, 4-6, 6-4 y 6-7 (7-9).

Aunque no se expresó públicamente acerca de si participará o no en Wimbledon, Carlos ya se entrena para iniciar su temporada en césped en el ATP 500 de Queen´s, que se disputará del 13 al 19 de junio y que terminará ocho días antes del gran torneo. Deberá cambiar el foco de entrenamiento luego de causar estragos en polvo de ladrillo (campeón en los Masters 1000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona).

Carlos Alcaraz en Roland Garros 2022 CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Será su segunda participación en este certamen. El año pasado solo pudo llegar a la segunda ronda, donde perdió 6-4, 6-1 y 6-2 con el ruso Daniil Medvedev, justamente uno de los que no podrá participar de esta edición. Su triunfo paga cuotas cercanas a los 6.00.

Rafael Nadal

El reciente campeón del Roland Garros y máximo ganador de Grand Slams de la historia aparece tercero entre los candidatos, pero su participación en Londres está lejos de confirmarse debido a una lesión en su pie izquierdo.

Luego de su triunfo en París ante Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0, la Fiera habló en conferencia de prensa y dejó dudas con respecto a su futuro próximo: “He estado jugando con inyecciones en los nervios para dormir el pie, y por eso pude jugar durante estas dos semanas. Mi médico me pudo poner inyecciones anestésicas en los nervios. Pero es obvio que no puedo seguir compitiendo con el pie dormido. Así que ahora es el momento de volver descansar y hacerme un tratamiento” comentó.

Además, se refirió al próximo Grand Slam de la temporada: “Voy a estar en Wimbledon si mi cuerpo está listo. No es un torneo que me quiero perder, me encanta Wimbledon. Allí tuve mucho éxito. Vivo emociones increíbles allá y quiero ganarlo” expresó, pero hay una condición sine qua non para que juegue en Londres: “Lo que tiene que pasar es una cosa. Que el pie me duela menos. Si ocurre, estaré”. Su triunfo paga una cuota de 7.00.

Matteo Berrettini

El italiano fue finalista en Wimbledon 2021, donde perdió 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3 ante Novak Djokovic. Ese seguramente sea el motivo principal para situarlo como candidato, pero se recupera de una lesión en su muñeca izquierda y eso podría jugarle una mala pasada.

El italiano Matteo Berrettini sostiene su trofeo como subcampeón de Wimbledon 2021 después de perder en la final ante el serbio Novak Djokovic

El actual octavo del ránking ATP no juega desde el pasado mes de marzo, cuando perdió en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells frente al serbio Miomir Kecmanovic por 3-6, 7-6 (7-5) y 4-6. Luego de ese partido, decidió pasar por el quirófano para recuperarse y regresar en la temporada de césped, en la que debuta mañana por los octavos del ATP 250 de Stuttgart ante el moldavo Radu Albot. Si logra recuperarse y volver de la mejor manera, es un candidato al título, pero la vuelta después de una operación no suele ser sencilla. Su triunfo paga cerca de 10.00.