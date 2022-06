Carlos Retegui descartó que acompañará a Carlos Tevez en el cuerpo técnico de Rosario Central

El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y ex director técnico de las selecciones argentinas de hockey, Carlos “Chapa” Retegui, desmintió los anuncios de la dirigencia de Rosario Central y no será parte del flamante cuerpo técnico de Carlos Tevez, si bien el lunes observó con el Apache el encuentro del club canalla ante Vélez, en Liniers.

“Es incompatible mi función y trabajar con Carlos (por Tevez)”, señaló el actual funcionario porteño, después de que el exjugador de Boca fuera presentado en el club rosarino y en donde se mencionó a Retegui como parte de su proyecto. Incluso, el nombre del Chapa había sido confirmado por el vicepresidente Ricardo Carloni.

“Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no. Mi responsabilidad es con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes. Hay muchas familias que dependen de mí y no voy a dejar gente en la calle de la noche a la mañana”, dijo a Radio Metro 95.1.

El ex entrenador de hockey "Chapa" Retegui será funcionario de Horacio Rodríguez Larreta Prensa GCBA - GCBA

“Voy a acompañar a Carlos en todo lo que lo pueda acompañar porque lo quiero y es mi amigo del corazón. Pero no hay más nada que explicar, ni doble comando. Nadie de la política me llamó para apretarme porque yo querría estar en un lado y en el otro”, aclaró el DT campeón olímpico con los Leones en Río 2016.

“Yo soy amigo personal de Tevez muy amigo de él y de la familia. Hace una semana, Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana. Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética”, agregó Retegui. El funcionario y ex entrenador aclaró que no recibió presiones para no dejar su cargo: “Nadie de la política me llamó para apretarme, esas son barbaridades”, repitió.

El “Apache” asumió este martes la conducción del plantel “canalla” acompañado del preparador físico Martín Traversi y sus hermanos Miguel, Diego y Adrián Tevez como colaboradores. Consultado por la situación de Retegui, el exfutbolista de Boca había respondido: “Es parte de este proyecto, está en una situación en la que tiene que desligarse de su puesto original, pero va a estar con nosotros”. “Chapa” Retegui es entrenador de fútbol recibido en 2019 y tiene un prestigioso currículum en el hockey. Fue técnico de Los Leones en la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y con Las Leonas ganó el Mundial 2010 y la medalla de plata en Tokio 2020.