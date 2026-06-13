Dogos XV venció a Tarucas y cumplió una costumbre: alcanzar la final del Súper Rugby Américas

Práctico, efectivo, paciente y carente de fisuras. Dogos XV reafirmó su condición de favorito, borró de la cancha a Tarucas e irá en busca de su segundo título de campeón del Súper Rugby Américas. Con la victoria por 35-13 en Córdoba Athletic avanzó a su cuarta final en su cuarto año de existencia y se establece como la franquicia más exitosa de Argentina. Espera por Pampas o Capibaras XV para recibirlo el próximo viernes.

El equipo cordobés confirmó en 80 minutos su dominio de toda la temporada. No dejó dudas y marcó la cancha frente a un rival que llegó con lo justo: Tarucas necesitó ganar sus últimos cuatro compromisos de la etapa regular y lo hizo con punto de bonus en todos los casos. En la fría noche de Córdoba el cuadro tucumano se quedó sin nafta ante un equipo local fresco, más fuerte en el combate físico y, sobre todo, en la manera de pensar el partido. “Tuvimos una muy buena noche después de una gran semana. Muchas de las cosas que nos planteamos salieron en un contexto como este, que no es fácil. Hicimos bien las cosas simples, que son difíciles de hacer. Eso posiciona muy bien para ganar partidos como éste”, puntualizó Valentín Cabral, el capitán y una de las figuras del encuentro.

Agustín De Vértiz se frena ante Simón Pfister; buena cantidad de público suele seguir a Dogos XV. Maximiliano Aceiton / Gaspafotos

Cabral es uno de los estandartes de Dogos XV. Integra el plantel desde la creación de la franquicia, sucedida en el 2023. Acumula 39 partidos y combina fiereza para batallar e inteligencia para entender los momentos de los partidos. Cuando el local tuvo que arremangarse y defender, el octavo fue el primero en poner el hombro en una pared roja que por momentos lució impenetrable. Tarucas quiso llevárselo puesto, pero no logró romper una defensa ordenada y firme.

El ex integrante de los Pumas Matías Orlando ataca por Tarucas; salen al cruce Valentín Gozálvez y Faustino Sánchez Valarolo. Maximiliano Aceiton / Gaspafotos

El local convirtió en tries sus situaciones de ataque del primer tiempo y fue alejándose en el marcador. Enzo Ocampo abrió la cuenta, Nicolás Viola aumentó la diferencia y Tomás Montilla, tras el empuje del maul, estiró la brecha ante un adversario que mostró desinteligencias: en lugar de sumar y mantenerse cerca en el tanteador, se apuró. Las fallas de Estanislao Pregot y Stefano Ferro en la conducción lo hicieron correr desde atrás y Tarucas nunca logró entrar en el partido. Dogos XV no se lo permitió, a partir de su oficio y su temple para rendir bajo presión. Viola y Nicolás Roger, los conductores, manejaron a la perfección los tiempos para jugar lejos de su in-goal y golpear en campo ajeno. Roger, que se incorporó al plantel en el último tramo del torneo, luego una temporada de escaso rodaje en Benetton, de Italia, mostró estar un nivel por encima de la competencia en cuanto a timing y madurez.

Diego Ghiglione hizo un gran trabajo como cabeza del cuerpo de entrenadores de Dogos XV, que no se resintió ante las salidas de varias de sus figuras del 2025. La primera línea completa (Boris Wenger, Pedro Delgado y Leonel Oviedo) emigró a ligas superiores, al igual que Agustín Moyano, el medio-scrum. Federico Albrisi, Aitor Bildosola y Leonardo Gea Salim, parte importante de la estructura, se perdieron todo el certamen por lesiones, mientras que Ignacio Gandini, Juan Bautista Baronio y Lautaro Cipriani, casi siempre titulares el año pasado, se mudaron a Capibaras XV. Julián Hernández sufrió una lesión en una rodilla a mitad del torneo y este viernes Lautaro Simes, otro de los caciques, salió por un golpe en la cabeza a los 6 minutos y posiblemente se pierda la final.

El plantel de Dogos XV se renovó mucho respecto al del año pasado pero no solamente sostuvo el nivel, sino que hasta lo elevó. Maximiliano Aceiton / Gaspafotos

Aun así, el equipo cordobés no bajó su rendimiento, y hasta lo elevó en el 2026. “Hablamos mucho de estar listos para todos los escenarios posibles. Hoy se lesionó Lauti [Simes] y el resto de los chicos estaba preparado. Siempre terminamos sacándolo adelante”, subrayó Cabral. Faustino Sánchez Valarolo creció como centro, y Mateo Soler lo hizo en el fondo de la cancha. A los dos los sigue atentamente Felipe Contepomi, a pocos días del anuncio de la lista de los Pumas para los test matches de julio.

Compacto de la victoria de Dogos XV

En el pack surgieron nombres de peso, como los de Nicolás Revol Pitt, Ocampo y Montilla, para que el conjunto rojo dominara con los delanteros y consiguiera el equilibrio que necesita todo gran equipo. Dogos XV es la franquicia más consistente de Argentina, dueña de una identidad propia, una impronta cada vez más cordobesa (80% del plantel está compuesto por jugadores de la provincia) y una forma de competir que lo llevó nuevamente al encuentro cumbre. En el 2023 y el 2025 cayó como visitante de Peñarol y en el 2024 se consagró contra Pampas en Buenos Aires. Ahora, por primera vez será local, en la final en la que procurará una nueva coronación ante el ganador de Pampas vs. Capibaras XV, la segunda semifinal. El camino recorrido lo avala para sentirse favorito.

Síntesis de Dogos XV 35 vs. Tarucas 13