Mundial 2026, EN VIVO: el debut de Brasil, los partidos de hoy y las últimas noticias, este sábado 13 de mayo

En medio de la secuencia de entrenamientos, los jugadores de la selección argentina tuvieron un momento de distensión cuando participaron de la sesión oficial de fotos organizada por la FIFA. Y este viernes, desde las redes sociales del equipo albiceleste compartieron algunas imágenes de lo que fue el detrás de escena de esa producción en la que se vio el espíritu relajado y distendido.

Así, de la tensión propia en la espera del debut del martes próximo ante Argelia en el Mundial 2026 y de la preparación táctica, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Leandro Paredes, entre otros, le pusieron risas, complicidades y mucha alegría a una jornada pactada para tomar las fotos que son las que luego aparecen en las transmisiones televisivas cuando se anuncian las formaciones, se muestran diversas estadísticas o se destacan a las figuras.