Mundial 2026, EN VIVO: el debut de Brasil, los partidos de hoy y las últimas noticias, este sábado 13 de mayo
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Cómo fue la sesión de fotos y videos oficiales de la selección argentina: risas y bromas en un clima distendido
En medio de la secuencia de entrenamientos, los jugadores de la selección argentina tuvieron un momento de distensión cuando participaron de la sesión oficial de fotos organizada por la FIFA. Y este viernes, desde las redes sociales del equipo albiceleste compartieron algunas imágenes de lo que fue el detrás de escena de esa producción en la que se vio el espíritu relajado y distendido.
Así, de la tensión propia en la espera del debut del martes próximo ante Argelia en el Mundial 2026 y de la preparación táctica, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Leandro Paredes, entre otros, le pusieron risas, complicidades y mucha alegría a una jornada pactada para tomar las fotos que son las que luego aparecen en las transmisiones televisivas cuando se anuncian las formaciones, se muestran diversas estadísticas o se destacan a las figuras.
Cómo disfrazar la realidad: Canadá y Bosnia mostraron la otra cara del Mundial multitudinario
La hipertrofia de un torneo tiene necesariamente dos caras. Por un lado, amplía la cantidad de gente feliz. Son los hinchas de equipos -o selecciones- que pueden hacerse un hueco en competencias que, si se midieran por términos de calidad, les serían inaccesibles. En definitiva, aumentar las ilusiones en un mundo cada vez más complejo no deja de ser un bonito gesto de bondad y empatía (y al mismo tiempo un mecanismo para generar cada vez más negocio, pero ese es otro tema). Pero por lado puramente futbolístico el resultado, en cambio, es un descenso del nivel futbolístico medio, como bien sabemos en Argentina.
El Mundial creció en tamaño, pero da la sensación de que se achicó en el juego. Canadá y Bosnia Herzegovina presentaron sus credenciales en Toronto con la voluntad, el entusiasmo y el fervor que se les suponía, pero también con el poco vuelo y la profusión de errores de todo tipo que cabía imaginar.
Fiesta en Los Ángeles: EE.UU. goleó a Paraguay por 4 a 1
Sorprendente e intimidante, Estados Unidos comenzó el camino del Mundial 2026 en el que es una de las tres sedes con una gran respuesta. Este viernes, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pasó por arriba a Paraguay y lo goleó por 4-1, un resultado que incluso pudo ser mucho más abultado con algo más de puntería.
El GO-LA-ZO de Reyna para cerrar la paliza 4-1 de Estados Unidos ante Paraguay en el debut. pic.twitter.com/41AdVBRsiZ— TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026
Para beneplácito de Mauricio Pochettino, el DT de los locales, y para preocupación de Gustavo Alfaro, el entrenador del equipo sudamericano, la diferencia entre una selección y otra estuvo en el marcador y en el juego. El gol en contra de Damián Bobadilla desestabilizó al conjunto guaraní pronto y de allí al final fue casi un monólogo de los norteamericanos, que regalaron, además, dos golazos.
Folarin Balogun, el neoyorkino de 24 años que juega en el Mónaco, anotó dos tantos, uno de ellos con una gran resolución al quitarse de encima a dos defensores dentro del área. Justo cuando se terminaba el primer tiempo, ya con un 3-0 a favor de Estados Unidos.
Pese al descuento de Mauricio para Paraguay, nunca estuvo cerca de ilusionarse el conjunto dirigido por Alfaro. Al contrario: Estados Unidos siguió buscando, no se resignó y pudo haber ampliado la ventaja mucho antes de la joya de Giovanni Reyna que llegó en la última jugada, después de 26 pases en una jugada de la que participó, incluso, el arquero Matt Freese.
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