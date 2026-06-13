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Mundial 2026, EN VIVO: el debut de Brasil, los partidos de hoy y las últimas noticias, este sábado 13 de mayo

El minuto a minuto con todas las novedades de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

Brasil es el máximo favorito a avanzar de ronda en el Mundial 2026 como líder del Grupo C; debuta ante Marruecos
Brasil es el máximo favorito a avanzar de ronda en el Mundial 2026 como líder del Grupo C; debuta ante MarruecosSilvia Izquierdo - AP

Cómo fue la sesión de fotos y videos oficiales de la selección argentina: risas y bromas en un clima distendido

En medio de la secuencia de entrenamientos, los jugadores de la selección argentina tuvieron un momento de distensión cuando participaron de la sesión oficial de fotos organizada por la FIFA. Y este viernes, desde las redes sociales del equipo albiceleste compartieron algunas imágenes de lo que fue el detrás de escena de esa producción en la que se vio el espíritu relajado y distendido.

TODA LA SESIÓN DE FOTOS Y VIDEOS DE LA SELECCIÓN ACÁ.

Así, de la tensión propia en la espera del debut del martes próximo ante Argelia en el Mundial 2026 y de la preparación táctica, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Leandro Paredes, entre otros, le pusieron risas, complicidades y mucha alegría a una jornada pactada para tomar las fotos que son las que luego aparecen en las transmisiones televisivas cuando se anuncian las formaciones, se muestran diversas estadísticas o se destacan a las figuras.

Cómo disfrazar la realidad: Canadá y Bosnia mostraron la otra cara del Mundial multitudinario

Rodolfo Chisleanschi
Rodolfo Chisleanschi

La hipertrofia de un torneo tiene necesariamente dos caras. Por un lado, amplía la cantidad de gente feliz. Son los hinchas de equipos -o selecciones- que pueden hacerse un hueco en competencias que, si se midieran por términos de calidad, les serían inaccesibles. En definitiva, aumentar las ilusiones en un mundo cada vez más complejo no deja de ser un bonito gesto de bondad y empatía (y al mismo tiempo un mecanismo para generar cada vez más negocio, pero ese es otro tema). Pero por lado puramente futbolístico el resultado, en cambio, es un descenso del nivel futbolístico medio, como bien sabemos en Argentina.

Cyle Larin marca el empate para Canadá
Cyle Larin marca el empate para CanadáChris Young - The Canadian Press

El Mundial creció en tamaño, pero da la sensación de que se achicó en el juego. Canadá y Bosnia Herzegovina presentaron sus credenciales en Toronto con la voluntad, el entusiasmo y el fervor que se les suponía, pero también con el poco vuelo y la profusión de errores de todo tipo que cabía imaginar.

Fiesta en Los Ángeles: EE.UU. goleó a Paraguay por 4 a 1

Sorprendente e intimidante, Estados Unidos comenzó el camino del Mundial 2026 en el que es una de las tres sedes con una gran respuesta. Este viernes, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pasó por arriba a Paraguay y lo goleó por 4-1, un resultado que incluso pudo ser mucho más abultado con algo más de puntería.

Para beneplácito de Mauricio Pochettino, el DT de los locales, y para preocupación de Gustavo Alfaro, el entrenador del equipo sudamericano, la diferencia entre una selección y otra estuvo en el marcador y en el juego. El gol en contra de Damián Bobadilla desestabilizó al conjunto guaraní pronto y de allí al final fue casi un monólogo de los norteamericanos, que regalaron, además, dos golazos.

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