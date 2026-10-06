Caro Calvagni: “Siento que se cree que si no tenés hijos es porque no podés y no se acepta el no quererlo o decidirlo más adelante”

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni son una de las parejas más queridas de la selección argentina. Están juntos desde hace 12 años y conquistaron a todos con su carisma y las divertidas actividades que organizan, que van desde vacaciones en destinos exóticos hasta una tarde de dibujos o armado de figuras en plastilina y hasta una jornada de streaming. Así como el ex Banfield es uno de los futbolistas más carismáticos y correctos del equipo, ella es una de las integrantes de “La Scalot” más populares, que siempre da de qué hablar con sus looks, su marca de ropa y sus rutinas de entrenamientos. Y mientras la influencer acostumbra a mostrar públicamente cómo es su vida, ahora decidió hablar en voz alta sobre la maternidad. Con honestidad y sinceridad reflexionó sobre la presión social que pueden llegar a tener las mujeres de los futbolistas y la decisión que tomó con su marido sobre la familia.

Calvagni viajó a Buenos Aires para acompañar a su marido en la triple fecha de amistosos de la FIFA. Este martes 6 de octubre, en la previa de la despedida de Lionel Messi en el Monumental, estuvo en Sería increíble (Olga) y contó que en esta oportunidad sus dos bulldogs franceses, Galo e India, que a veces suelen viajar con ellos en avión privado, se quedaron en su casa de Lyon al cuidado de una amiga. Esto dio pie a que le preguntaran por los comentarios que suelen hacerles con respecto a los hijos y ella, lejos de ignorar el tema, dejó en claro qué opina al respecto.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico tienen dos bulldogs franceses, Galo e India, que viven con ellos en Lyon (Foto: Instagram @carocalvagni)

“Siento que hay mucha presión social con los hijos, ¿no?”, expresó Calvagni. En esta línea reflexionó sobre el mandato de que los jugadores de fútbol tienen que formar una familia, casarse y tener hijos a una temprana edad y explicó que eso es algo “muy personal” y que en su caso su vida está dividida “por etapas”.

“Quizás los hijos en un momento, de mis 20 a los 30, no eran mi prioridad número uno. Siento que hice muchas cosas. Le di prioridad a mi proyecto -Calvagni, su línea de indumentaria deportiva-, a viajar y a disfrutar con mi pareja. Y ahora, de mis 30 en adelante, es otra etapa de mi vida en la que estoy preparada para quizás ser madre”, sostuvo y en este sentido enfatizó: “Siento que si vos no tenés [hijos] es porque no podés o por algo, ¿entendés? No se acepta que quizás no querés o querés decidirlo vos más adelante”. A partir de esto, aclaró que con Tagliafico tienen el deseo de ser padres, pero en el momento en que ellos mismos lo decidan.

“Siento que si vos no tenés hijos es porque no podés, no se acepta que quizás no querés o querés decidirlo vos más adelante", reflexionó Calvagni (Foto: Instagram @carocalvagni)

En cuanto a cómo se proyecta en el rol de madre, aseguró que “infumable”. Se describió como una persona sobreprotectora, que se preocupa por demás y que constantemente está pendiente de que todo esté bien. Admitió que con India y Galo es “insoportable”, pero que está trabajando en terapia para poder estar más relajada y tranquila en este aspecto. Por último, reveló que les gustaría tener tres hijos, pero nada está dicho: “Ese es el número, pero después hay que ver. Quizás tenés uno y decís: ‘Bueno, no, hasta acá’. O quizás tenés tres y decís: ‘Bueno, un poco más’”.

La influencer es dueña de Calvagni, su marca de indumentaria deportiva (Foto: Instagram @carocalvagni)

“Siento que pude cumplir, gracias a tener yo la decisión de cuándo, todos mis deseos. Me casé, construí mi casa, viajé por todo el mundo... Le di prioridad a eso y ahora siento que estoy preparada para dar ese paso. Y creo que va a venir cuando tenga que venir, no voy a esperar a vivir en la Argentina o a mudarme. Siento que va a llegar cuando tenga que llegar”, sentenció.