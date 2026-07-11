Caro Calvagni organizó una sesión de yoga en la playa de Miami junto a Rocío Guirao Díaz

Antes del partido de la selección argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Caro Calvagni junto a Rocío Guirao Díaz encabezaron una tarde de yoga en las playas de Miami junto con otras reconocidas influencers como una activación de la marca de ropa de la mujer de Nicolás Tagliafico. Luego de la intensidad vivida durante toda la Copa del Mundo, el grupo eligió una propuesta vinculada al bienestar y la desconexión para afrontar lo que sigue.

Caro compartió la experiencia en sus redes

La iniciativa estuvo encabezada por Rocío Guirao Díaz, que está instalada desde hace años en Miami y se dedica a ser instructora de esta disciplina milenaria. La actividad se desarrolló en una de las playas más exclusivas de la ciudad y reunió a varias mujeres en un entorno de tranquilidad, con el mar de fondo y la arena como escenario principal.

“Qué tarde tan increíble y tan necesaria en estos momentos de tantos nervios. Gracias @rocioguiraodiaz por esa energía tan linda, siempre nos conectamos a través del movimiento y no hay nada más lindo que eso nuestros sets de @calvagniofficial”, aseguró Caro en su cuenta de Instagram, al compartir imágenes del momento.

Las mujeres disfrutaron de la tarde de Miami antes del partido de Argentina (Foto: @carocalvagni)

Las postales compartidas en redes sociales mostraron una práctica al aire libre marcada por la armonía y la sincronización del grupo. Vestidas con prendas en tonos claros, las participantes realizaron distintos ejercicios guiados por Guirao Díaz, quien lideró la sesión en busca de brindar un momento de calma antes de un nuevo desafío mundialista para la Albiceleste.

Rocío y Caro disfrutaron de una tarde de yoga junto a otras modelos e influencers

Rocío también compartió las imágenes en sus redes sociales y destacó la marca de ropa de Calvagni. “Yoga, atardecer, buena energía y la colección nueva de @calvagniofficial que es una belleza, no solo por sus diseños sino también por su comodidad!”, dijo la modelo, que acompañó de cerca a las demás mujeres en la práctica de yoga.

Rocío Guirao Díaz se destaca como instructora de yoga en la actualidad (Foto: @rocioguiraodiaz)

Además de Caro, otra de las mujeres de La Scaloneta dijo presente en la actividad. La mujer de Lisandro Martínez, Muriel López Benítez, asistió a hacer yoga en la playa. La oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, compartió junto a su amiga y agradeció muy sonriente la invitación.