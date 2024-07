Caro Calvagni sorprendió a todos al mostrar cómo armó su look para la semifinal de la Copa América

Escuchar

La selección argentina está en una nueva final y la euforia es total. El martes, “La Scaloneta” venció a Canadá por 2-0 en la semifinal de la Copa América y ahora espera para conocer a su rival: Colombia o Uruguay. El último partido del torneo se disputará el domingo 14 de julio a partir de las 21 (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami, mismo lugar donde la Argentina le ganó 2-0 a Perú en el último partido de fase de grupos.

Tal como sucedió en el Mundial de Qatar, los familiares de los futbolistas viajaron desde distintas partes del mundo para apoyarlos. Durante la competencia, las esposas y novias de los jugadores aprovechan para hacer diferentes actividades turísticas y no dudan en compartir todo en redes sociales. Al mismo tiempo, muestran la intimidad de los partidos y cómo se preparan para ir a la cancha. Justamente, Carolina Calvagni, mujer de Nicolás Tagliafico, sorprendió a sus seguidores con un “Get Ready With Me” donde mostró el look que eligió para alentar a la selección en la semifinal de la Copa América.

Caro Calvagni mostró cómo se preparó para ir al partido de la semifinal (Foto: Captura de video / TikTok @carocalvagni)

Carolina es una de las influencers de “La Scalot”. Suele publicar en sus redes videos de sus exigentes rutinas de entrenamiento, de algunas recetas saludables que prepara y también contenido relacionado con su emprendimiento de ropa deportiva, Calvagni. Asimismo, la moda ocupa un importante lugar en su contenido y tan es así que en las últimas horas subió a TikTok un clip donde mostró, en detalle, cómo se preparó en el hotel para ir al MetLife Stadium.

“Hoy me van a acompañar al estadio. Ya me bañé, ahora me toca prepararme. Estoy muy nerviosa”, dijo la influencer en el video que publicó en TikTok. Tras bañarse, preparó su maquillaje y luego pasó al outfit. Carolina optó por llevar la camiseta albiceleste con el número 3 (el dorsal de su marido) y la combinó con unos shorts blancos tiro alto. Cabe mencionar que actualmente en los Estados Unidos es verano y particularmente en Nueva York el calor es sofocante. Tanto, que el Chiqui Tapia protagonizó una insólita escena ante Canadá, donde se lo ve a un asistente secarle la transpiración en pleno partido.

Calvagni llevó la remera albiceleste con unos shorts blancos, unas zapatillas y una cartera de diseñador (Foto: Instagram @carocalvagni)

Calvagni mostró el método que usa para atarse la remera. Cabe mencionar que varias integrantes de “La Scalot” suelen llevar las remeras atadas a la altura de la cintura, aunque cada una lo hace de distinta manera. En el caso de Carolina, ató la parte delantera de la tela con una gomita y luego la dobló para adentro, dejando parte del abdomen al descubierto.

En cuanto al resto del look, llevó unas zapatillas blancas con plataforma, anteojos de sol y una exclusiva cartera blanca de Chanel.

Una vez lista, la influencer se subió a una camioneta y partió junto a Muri López Benítez, mujer de Lisandro Martínez y su gran compañera de este viaje, rumbo al MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El look de Caro Calvagni para ir al MetLife Stadium (Foto: Instagram @carocalvagni)

Muri López Benítez y Caro Calvagni en la previa de la semifinal de la Copa América (Foto: Instagram @carocalvagni)

Ya ubicada en la tribuna, Calvagni aprovechó para sacarse algunas fotos para mostrar su look completo. Al término del partido subió las postales a Instagram y comentó: “¡Estamos en la final!”. Su marido, en tanto, no dudó en comentar la publicación y le dejó un piropo. “Yo ya gané”, escribió el lateral izquierdo de la selección.

LA NACION