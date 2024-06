Copa América 2024: quién es quién entre las mujeres de La Scalot

Escuchar

A partir de este jueves 20 de junio, la famosa Scaloneta volverá a vestir la camiseta de la selección argentina para defender su título de campeón en la Copa América, que se disputará en los Estados Unidos. Si bien los jugadores ultiman detalles para enfrentar a Canadá en el partido inaugural, hay otro equipo que también se prepara para la competencia. ¿Cuál? “La Scalot”, el grupo conformado por las esposas y novias de los campeones del mundo.

Durante el Mundial de Qatar 2022, se formó "La Scalot" un grupo compuesto por las novias y esposas de los campeones del mundo Instagram @linda.raff

Así como la selección mayor fue apodada “La Scaloneta” -por Lionel Scaloni- durante el Mundial de Qatar 2022, las mujeres decidieron armar su propio grupo, “La Scalot”. Sin embargo, en los últimos 19 meses pasaron muchas cosas y el plantel se modificó. Si bien la mayoría de las fundadoras continúan dentro del grupo, para la Copa América se esperan nuevas incorporaciones como la de Eva García, Ailén Cova y Magui Alcácer, pero también varias ausencias, como las de Oriana Sabatini, Camila Mayan y Linda Raff.

Las nuevas incorporaciones de “La Scalot”

1. Magui Alcácer, mujer de Giovanni Lo Celso

Esta podría no catalogarse como una “nueva incorporación”, sino más bien como un “regreso”. Debido a una lesión, Giovanni Lo Celso quedó afuera del Mundial de Qatar sobre la hora, pero ahora buscará repetir el resultado que consiguió con el equipo en la Copa América 2021. Por su parte, su mujer, Magui Alcácer, se suma oficialmente al grupo. La joven mantiene su vida privada lejos de las cámaras y no se expone públicamente en redes sociales. Es muy cercana a Jorgelina Cardoso y Camila Galante y vive en Londres junto al futbolista y su pequeña hija de un año, Emilia.

Magui Alcácer y su hija Emilia, alentarán a Gio Lo Celso en la Copa América 2024 Instagram @locelsogiovani

2. Eva García, novia de Alejandro Garnacho

Una de las caras nuevas de “La Scalot”. Eva García es madrileña y tiene 19 años. La influencer está de novia con Alejandro Garnacho desde agosto de 2020 y en octubre de 2023 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Enzo Garnacho García. Aunque afrontaron varios rumores de crisis, la pareja sigue mostrándose junta en redes sociales mientras disfruta de su familia en Europa.

Con la incorporación de Alejandro Garnacho a la selección, se suma al grupo su pareja y madre de su hijo, Eva García Instagram @evagarcia

3. Ailén Cova, novia de Alexis Mac Allister

Una de las incorporaciones al grupo que más dio que hablar. Tras el Mundial de Qatar, Alexis Mac Allister terminó su relación con Camila Mayan y oficializó su noviazgo con Ailén Cova, Licenciada en Diseño de Indumentaria y amiga de él de la infancia. La pareja tuvo su primera aparición pública en mayo del año pasada en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo y actualmente convive en Inglaterra.

Ailén Cova, nueva pareja de Alexis Mac Allister se suma a "La Scalot" en el lugar de Camila Mayan Instagram @ailencova

4. Paloma Silberberg, novia de Nicolás González

Nicolás González quedó afuera del Mundial de Qatar también sobre la hora por una lesión. Sin embargo, como ahora sí Scaloni lo sumó a su lista de la Copa América, a “La Scalot” se incorpora su pareja Paloma Silberberg. La joven modelo e influencer tiene 24 años y está instalada en Italia junto al futbolista.

Paloma Silberberg, novia de Nicolás González, es otra de las caras nuevas de "La Scalot" Instagram @palosilberberg

5. Agustina ‘Guchi’ Caniglia, mujer de Lucas Martínez Quarta

Tras no ser convocado para Qatar, Lucas Martínez Quarta regresó a línea defensiva de la selección argentina para la Copa América. Tiene la intención de repetir el resultado de Brasil, puesto que ahora su familia estará más cerca para alentarlo. Su mujer, Agustina ‘Guchi’ Caniglia, quien tiene un perfil bajo y opta por un Instagram privado, es una de las nuevas incorporaciones de “La Scalot”. La pareja está asentada en Florencia, Italia y vive con sus tres hijos: Bautista, Mía y Alba.

'Guchi' Caniglia tiene tres hijos con Martínez Quarta, Bautista, Mía y Alba Instagram @chinomartinezquarta96

6. Maite Scalisi, pareja de Valentín Carboni

La de Valentín Carboni es quizás la presencia más sorpresiva de esta convocatoria. Si bien el futbolista de 19 años tiene un bajo perfil y no suele publicar mucho sobre su vida personal en Instagram, una foto dio cuenta de que recibió el 2024 junto a quien sería su pareja. Se trata de una joven llamada Maite Scalisi. Las fotos y los comentarios que intercambian en redes sociales parecería indicar que ella sería otra de las caras nuevas del equipo de mujeres.

Valentín Carboni junto a su pareja, Maite Scalisi Instagram @valencarboni_

“La Scalot” y su equipo titular

1. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi

“La primera dama del fútbol”. Antonela Roccuzzo es la mujer del capitán, Lionel Messi, y por ende la cara más conocida de “La Scalot”. La rosarina es influencer de moda, fitness y skincare y tiene casi 40 millones de seguidores en Instagram. Es empresaria, emprendedora y embajadora de importantes casas de ropa, joyas y cosméticos. Junto con sus tres hijos, Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6) son el gran sostén del “10″ y lo alientan en todos los partidos.

La familia del capitán: Antonela Roccuzzo junto a sus cuatro amores, Lionel Messi y sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago Instagram @antonelaroccuzzo

2. Jorgelina Cardoso, mujer de Ángel Di María

Sin dudas, otra de las líderes de “La Scalot”. Jorgelina Cardoso está casada con Ángel Di María y es una de las personalidades más fuertes de este grupo. En más de una oportunidad salió a responderle, sin pelos en la lengua, a aquellos que criticaron a su marido. Junto a sus dos hijas, Pía y Mía, son el apoyo incondicional del “Fideo”.

Jorgelina Cardoso es una de las líderes de "La Scalot"; está casada con Ángel Di María y tienen dos hijas juntos, Pía y Mía Instagram @jorgelinacardoso26

3. Camila Galante, el amor de Leandro Paredes

Otra de las personalidades más fuertes del grupo. Camila Galante es íntima amiga de Jorgelina Cardoso y Magui Alcácer y muy cercana a Oriana Sabatini, con quien actualmente comparte mucho tiempo en Roma. Es emprendedora y tiene su propia línea de productos para el cuidado de la piel, Camila Galante Cosmética. Está en pareja con Leandro Paredes desde hace más de 15 años y tienen dos hijos juntos, Victoria y Giovanni.

Leandro Paredes y Camila Galante están juntos hace más de 15 años y tienen dos hijos, Giovanni y Victoria Instagram @ccamilagalantee

4. Mandinha Martínez, mujer de Emiliano Martínez

Una de las que ganó gran popularidad dentro del grupo es Amanda Mandinha Gama, o simplemente Mandinha Martínez. Nació en Londres y tiene descendencia brasileña y portuguesa. Es diseñadora de interiores y tiene su marca de ropa infantil, Mi Sueños Kids y su empresa de decoración, Mandinha Martínez Interiores. Se casó con ‘Dibu’ Martínez en 2017 y tienen dos hijos, Santiago y Ava.

Mandinha Martínez es diseñadora de interiores y tiene dos hijos con el arquero de la selección argentina, Santiago y Ava Instagram @mandinha_martinez_

5. Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo es una de las integrantes de “La Scalot” más activas en redes sociales. La mendociona es emprendedora y tiene un millón y medio de seguidores en Instagram, donde se presenta como influencer de “Fitness y Healthy Lifestyle”. Junto a su marido, Lautaro Martínez comparten no solo la crianza de sus dos hijos, Nina y Theo, sino también su propio restaurante, Coraje, ubicado en Milán, Italia.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se casaron el 27 de mayo de 2023 con su hija Nina como testigo; el 7 de agosto nació Theo, su segundo hijo Instagram @lautaromartinez

6. Karen Cavaller, mujer de Cristian Romero

A diferencia de otras mujeres del grupo, Karen Cavaller tiene un perfil más bajo y su cuenta de Instagram es privada. Es Licenciada en Recursos Humanos y actualmente espera a su segundo hijo con Cristian Romero. La pareja ya tiene al pequeño Valentino, de dos años.

Cuti Romero y Karen Cavaller son padres de Valentino y ahora están en la dulce espera de su segundo hijo Instagram @cutiromero2

7. Emilia Ferrero, el amor de Julián Álvarez

María Emilia Ferrero tiene 24 años y es Profesora de Educación Física. Su historia de amor con Julián Álvarez tiene algunas similitudes con la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Se conocieron en Córdoba cuando eran pequeños y hoy viven juntos en Manchester, Inglaterra.

Tras el pase de Julián Álvarez al Manchester City, su novia María Emilia Ferrero armó las valijas y se fue a vivir con él Instagram @juliaanalvarez

8. Celeste Rey, mujer de Nicolás Otamendi

Aunque su marido es uno de los “influencers” del equipo, ella es una de las mujeres del grupo que opta por tener un perfil bajo y llevar un candado en sus redes sociales. Celeste Rey y Nicolás Otamendi comenzaron su historia de amor en 2015 y hoy disfrutan de un gran presente en Lisboa con Morena -fruto de una relación anterior del defensor-, Mía y Valentín, sus dos hijos en común.

La familia de Nicolás Otamendi, su mujer Celeste Rey y sus hijos, Morena, Mía y Valentín Instagram @nicolasotamendi30

9. Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández

Al igual que Enzo Fernández, en poco tiempo Valentina Cervantes se convirtió en una de las caras más conocidas de “La Scalot”. La joven tiene un millón de seguidores en Instagram y su hija Olivia suele ser la gran protagonista de sus fotos y videos. Luego de que su marido firmara contrato con el Chelsea, la familia abandonó Lisboa y se instaló en Londres, donde le dio la bienvenida a su cuarto integrante, Benjamín.

Valentina Cervantes está en pareja con Enzo Fernández y tienen dos hijos, Olivia y Benjamín Instagram @valucervantes

10. María Julia Silva, esposa de Marcos Acuña

Aunque ambos son oriundos de Zapala, Neuquén, la historia de amor entre María Julia Silva y Marcos ‘Huevo’ Acuña tuvo lugar en el club Ferro, en la ciudad de Buenos Aires. Él jugaba en las inferiores y ella practicaba otros deportes. Ahí comenzó todo. ¿Cómo continuó? Con más de una década de relación y tres hijos en común: Mora, Benjamín y Martina.

Marcos Acuña con su esposa, María Julia Silva y sus tres hijos: Martina, Mora y Benjamín Instagram @mjuliasilva93

11. Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico

Otra de las influencers del grupo. En su cuenta de Instagram, donde acumula 850 mil seguidores, Carolina Calvagni comparte sus exigentes rutinas de entrenamiento y varias recetas saludables. Además, tiene un emprendimiento de ropa deportiva llamada Calvagni. Comenzó su relación con Nicolás Tagliafico en 2014 y el 27 de diciembre de 2022, en pleno fervor por el campeonato del mundo, se convirtieron en marido y mujer.

Carolina Calvagni es influencer y emprendedora; en diciembre de 2022, se casó con Nicolás Tagliafico Instagram @carocalvagni

12. Bárbara Occhiuzzi, novia de Nahuel Molina

Según el propio Nahuel Molina, su relación con Bárbara Occhiuzzi comenzó el 1 de mayo de 2016. La joven tiene un perfil bajo y trata de mantener su vida personal lejos de las cámaras. En su cuenta de Instagram, donde tiene 92 mil seguidores, comparte fotos de sus looks y de los paradisíacos lugares a los que va de vacaciones.

Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi están en pareja desde hace ocho años Instagram @nahuelmolina35

13. Guadalupe Ramón, esposa de Guido Rodríguez

Guadalupe ‘Wada’ Ramón es bailarina, artista plástica y tiene su emprendimiento de indumentaria PHY-SI. Está casada con Guido Rodríguez desde enero de 2020, y el 26 de febrero de este año, le dieron a la pequeña Francesca, una hermanita llamada Renata.

Guadalupe 'Wada' Ramón formó su familia con Guido Rodríguez, Francesca y la pequeña Renta, quien nació en febrero Instagram @guiido_rodriguez

14. Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli

En su perfil de Instagram, Rocío Espósito Suárez se define como “Licenciada en Nutrición, Makeup Artist y Emprendedora”. Está en pareja con Gerónimo Rulli y viven en Ámsterdam con Luca, su hijo de dos años.

Rocío Espósito es Licenciada en Nutrición y vive en Ámsterdam con su pareja Gerónimo Rulli y su hijo Luca Instagram @rocioesposito

15. Karina Nacucchio, novia de Gonzalo Montiel

La última integrante de “La Scalot” -hasta la fecha- en convertirse en mamá. A través de su cuenta de Instagram, la modelo Karina Nacucchio documentó gran parte de su embarazo y a principios de este mes, anunció la llegada de Thiago, su primer hijo con Gonzalo Montiel.

A principios de este mes, Karina Nacucchio y Gonzalo Montiel le dieron la bienvenida a su primer hijo, Thiago Instagram @nacucchio.karina

16. Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez

Al igual que Licha, Muri López Benítez es de Entre Ríos. Hoy está instalada junto al defensor y a su perro Polo en Inglaterra por el presente de Martínez en Manchester United. Pese a eso, la joven influencer suele regresar a su provincia natal para participar en el Carnaval de Gualeguaychu.

Muri López Benítez es influencer y bailarina en el Carnaval de Gualeguaychu, Entre Ríos; vive con Lisandro Martínez y su perro Polo en Inglaterra Instagram @lopezbenitezmuri

17. Agustina Bascerano, esposa de Germán Pezzella

Modelo, influencer, emprendedora y estudiante de Nutrición. Agustina Bascerano tiene su marca de ropa, Pure Spain y trabaja con distintas agencias de modelaje tanto en los Estados Unidos como en España. El 21 de marzo 2016, se casó por civil con Germán Pezzella en Sevilla, y el 21 de diciembre de 2023 celebraron su matrimonio con una espectacular fiesta en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Agustina Bascerano es modelo e influencer y está casada con Germán Pezzella Instagram @germanpezzella

18. Daniela Rendon, mujer de Franco Armani

Nacida en Colombia, Daniela Rendón es abogada, modelo y otra de las integrantes del grupo con mayor presencia en redes sociales. La influencer tiene poco más de un millón de seguidores en Instagram y 86 mil “Me Gusta” en TikTok. Se casó con Franco Armani en 2015 y tienen un hijo en común, Valentino.

Abogada y modelo, Daniela Rendón está casada con el arquero Franco Armani desde 2015 y tienen un hijo en común, Valentino Instagram @dafarendon

Las que quedaron afuera de “La Scalot”

1. Tini Stoessel, expareja de Rodrigo De Paul

Sin duda, la de Rodrigo De Paul y Martina Stoessel fue la relación más mediática del grupo. La pareja oficializó su romance en abril de 2022 y ella viajó hasta Doha para acompañarlo en el Mundial. Durante su tiempo como integrante de “La Scalot”, a la cantante se la vio cerca de Jorgelina Cardoso, Camila Galante e incluso de Antonela Roccuzzo. En noviembre de 2023, confirmaron su sepración a través de un comunicado en redes sociales.

Rodrigo De Paul y Martina 'Tini' Stoessel estuvieron juntos durante un año y medio Instagram: Tinistoessel

2. Camila Mayan, exnovia de Alexis Mac Allister

Durante el Mundial de Qatar, Camila Mayan ganó mucha popularidad en redes sociales al mostrar cómo se preparaba para ir a alentar a Alexis Mac Allister a los partidos. Sin embargo, cuando terminó la competencia, él rompió la relación y al poco tiempo oficializó su noviazgo con Ailén Cova, amiga de él de la infancia. Tras abandonar su residencia en Brighton, se instaló en Buenos Aires donde potenció su carrera de influencer. Hoy, además de trabajar con varias marcas, es una de las co-conductoras de Patria y familia, el programa de streaming de LUZU.

Tras su polémica separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan regresó a la Argentina y potenció su carrera de influencer Instagram @camimayan

3. Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios

Otra de las que abandonó el grupo por una ruptura. En 2023 se hizo pública la escandalosa separación de Yésica Frías y Exequiel Palacios y a partir de ese momento salieron a la luz varias internas del matrimonio. ”Yo me termino separando cuando el papá de él en mayo me quiere pegar. Exequiel se puso en el medio. Yo le dije que eso no era vida ni para él ni para mí”, dijo la empresaria textil en una entrevista con Intrusos (América) a principios de este año.

Exequiel Palacios y Jésica Frías tuvieron una escandalosa separación y ella abandonó el hogar que compartían en Alemania Instagram @yesifrias_

4. Alanis Poza, exnovia de Thiago Almada

Alanis Poza viajó a último momento a Qatar, luego de que Lionel Scaloni sumara a su pareja Thiago Almada al plantel. Si bien ambos vivían juntos en los Estados Unidos- donde el campeón del mundo juega para Atlanta United- hoy ya no son novios. Ella tiene un perfil bajo y le puso un candado a su cuenta de Instagram, mientras que él presume en redes sociales su feliz noviazgo con la influencer Antonella D’Alotta. Aunque el futbolista no forma parte de la nómina de esta edición de la Copa América, si irá a los Juegos Olímpicos de París.

Alanis Poza viajó a Qatar para acompañar a Thiago Almada; tiempo despúes la pareja se separó Instagram

5. Oriana Sabatini, prometida de Paulo Dybala

Una de las caras más conocidas de “La Scalot” no estará presente en la Copa América. A Oriana Sabatini no se la verá en los Estados Unidos, puesto que Paulo Dybala no fue convocado por Lionel Scaloni. De todas maneras, actualmente la cantante tiene todas sus energías puestas en su casamiento. En octubre el campeón del mundo le propuso matrimonio en la Fontana di Trevi y el 20 de julio, tras seis años de relación, darán el sí en un campo de la provincia de Buenos Aires.

Oriana Sabatini estará ausente en la competencia, puesto que Paulo Dybala no fue convocado por Lionel Scaloni Instagram @orianasabatini

6. Linda Raff, esposa del Papu Gómez

Tras el Mundial de Qatar, Alejandro Gómez no volvió a ser convocado por la selección argentina y entre los motivos se barajaron versiones de todo tipo. Su mujer Linda Raff, arquitecta, empresaria y una de las referentes de “La Scalot” también perdió su lugar en el grupo de mujeres. Aunque el futbolista fue suspendido por dos años por un doping positivo, la pareja continúa con su vida en Italia junto a sus tres hijos: Bautista, Constantina y Milo.

Linda Raff era una de las referentes de "La Scalot", sin embargo, su marido 'Papu' Gómez no volvió a ser convocado para la selección después del Mundial Instagram @linda.raff

7. Ariana Alonso, pareja de Juan Foyth

La platense, Ariana Alonso, es otra de las mujeres que se ausenta este año del grupo. Juan Foyth fue operado del hombro en diciembre y no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la Copa America. Sin embargo, la pareja, que el próximo mes celebrará su quinto aniversario de bodas, aprovecha para disfrutar de unos días en familia junto a sus hijos Noah y Kai de tres y un año respectivamente.

Juan Foyth tampoco estará en la Copa América 2024 y aprovechará para pasar tiempo con su esposa Ariana Alonso y sus hijos Noah y Kai Instagram @ariana.alonso

8. Sabrina Di Marzo, mujer de Ángel Corra

Este último caso es una ausencia un tanto inesperada. Ángel Correa no fue tenido en cuenta para el Mundial de Qatar, pero luego de que Nicolás González fuera desafectado de la concentración por una lesión, lo convocaron. Salió campeón del mundo con la selección argentina y en la tribuna lo alentaron su mujer, la influencer Sabrina Di Marzo, sus hijas Lola y Luz y su bebé en camino Lía. Esta vez estaba todo dado para que sus cuatro amores lo acompañaran durante la Copa América; sin embargo, y aunque viajó a los Estados Unidos para los amistosos, el futbolista del Atlético de Madrid no fue incluido en la lista final de los 26 futbolistas.

Sabrina Di Marzo no se reunirá con "La Scalot", porque, aunque viajó a los amistosos con selección, Ángel Correa no fue incluido en el corte final para la Copa América 2024 Instagram @angelcorrea32

Bonus Track: Elisa Montero, esposa de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni junto a su esposa, la española, Elisa Montero Ig / @lioscaloni

Si bien Elisa Montero no integra el grupo original de “La Scalot” es una pieza fundamental de la selección argentina. En 2009, conoció a Lionel Scaloni en Mallorca, España -de donde es oriunda- y decidió acompañarlo a Italia, país donde él iba a continuar su carrera como futbolista. Aunque no es una figura pública y preserva su intimidad, es el gran apoyo del DT, con quien tiene dos hijos, Ian y Noah.