“Casi 50 días después”: el posteo del Dibu Martínez tras el último entrenamiento de la selección en Nueva York

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España está a la vuelta de la esquina y, si bien todavía falta que se juegue el partido el domingo a las 16 horas en Nueva York, ya comenzó cierta melancolía en los jugadores por la finalización de la competencia. La selección argentina completó su último entrenamiento este sábado y Emiliano “Dibu” Martínez expresó su agradecimiento con el plantel y con sus compañeros del arco en sus redes sociales.

Dibu Martínez vivió a full el último entrenamiento antes de la final (Foto: @emi_martinez26)

“Último día de entrenamiento. Casi 50 días después Jugamos la final del mundo. Eternamente agradecido a todos. Vamos por todo”, aseguró el Dibu en su cuenta de Instagram ante sus más de 15 millones de seguidores. Con el emotivo mensaje, el número 23 de la Scaloneta subió una foto junto a Gerónimo Rulli, Juan Musso, el entrenador de arqueros Martín Tocalli, y otros colaboradores.

Dibu subió una foto con los entrenadores y los otros arqueros del plantel

La selección argentina completó su primer objetivo que era jugar hasta el último día del Mundial. Con Lionel Messi a la cabeza y un grupo de jugadores que demostró fútbol y resiliencia durante toda la Copa irán en busca de la tan ansiada cuarta estrella.