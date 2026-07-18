Cuándo juega Argentina vs. España, por el Mundial 2026

Este domingo, la selección argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 16 (horario argentino), se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

Enzo Fernández anotó el primer gol de la selección argentina ante Inglaterra en semifinales Rebecca Blackwell - AP

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.

Argentina vs. España: todo lo que hay que saber

Final del Mundial 2026.

Día : Sábado 19 de julio.

: Sábado 19 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia).

: Slavko Vincic (Eslovenia). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

El DT de argentino, Lionel Scaloni, tendría en mente realizar algunas modificaciones para ir en busca del bicampeonato y de la cuarta estrella. Los que ganaron terreno después de un gran ingreso en la semifinal ante Inglaterra fueron Gonzalo Montiel y Nicolás González. El lateral derecho de River reemplazó de gran manera a un Nahuel Molina deslucido, que falló en la marca a Anthony Gordon en el 1 a 0 parcial de los ingleses.

El polifuncional zurdo, por su parte, entró con las mismas ganas de siempre y empujó hasta el final para buscar el empate y la posterior victoria por 2 a 1. El cuerpo técnico estaría evaluando darle una oportunidad desde el arranque a un jugador en el que no solo confiaron en todos los partidos del Mundial, sino también desde el comienzo del ciclo. Sin embargo, aún es una incógnita qué hueco podría ocupar ya que Giuliano Simeone dejó una buena impresión en el último compromiso y Rodrigo De Paul también pelea por regresar al once inicial.

Rodrigo De Paul fue suplente ante Inglaterra, pero podría volver a la titularidad para la final BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por el lado de los europeos, Luis De La Fuente no realizaría muchos cambios con respecto al equipo que derrotó a Francia por 2 a 0 en la última ronda. Pedro Porro y Lamine Yamal trabajaron diferenciados en el entrenamiento del jueves, pero se reintegraron al resto de los futbolistas este viernes, por lo que es casi una certeza que ambos serán de la partida. Los únicos cambios podrían ser los ingresos de Pedri y Nico Williams por Fabián Ruiz y Álex Baena, pero estos dos últimos parecen haberse ganado la titularidad con su gran rendimiento reciente.