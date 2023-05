Cesare Casadei, el goleador del Mundial Sub 20 que será dirigido por Mauricio Pochettino y compartirá equipo con Enzo Fernández

escuchar

Este martes comenzaron los octavos de final del Mundial Sub 20. Junto con la Argentina, entre otros equipos, Italia es una de las selecciones que consiguió la clasificación a esta instancia luego de una gran actuación en la primera ronda. En el grupo más parejo de todos, finalizó en el segundo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de gol luego de cosechar seis unidades (Brasil, primero, y Nigeria, tercero, culminaron con la misma cantidad de puntos). Y en gran medida, el buen andar de la Azzurra se debe a su principal figura: Cesare Casadei, el goleador y una de las grandes figuras de lo que va del certamen.

Técnica. Visión de juego. Pase largo y corto. Agilidad. Y gol. El futbolista italiano es un jugador completísimo. Con la cinta de capitán en el brazo izquierdo, comanda la mitad de la cancha con total naturalidad. Fue figura en el debut ante Brasil y en el cierre de la etapa de grupos ante República Dominicana. Con dos goles en cada partido. En la derrota ante Nigeria, en tanto, acertó el 86% de los pases que intentó, fue el jugador con más regates completados y el segundo de su equipo con más duelos ganados, solo por detrás del central Daniele Ghilardi.

Compacto de Italia 3 - Brasil 2

Casadei nació el 10 de enero de 2003 en Rávena, una pequeña ciudad ubicada en la región de Emilia‑Romaña, en el norte de Italia. Se inició futbolísticamente en Cervia, un club de su pueblo natal, para luego pasar a integrar las categorías juveniles de Cesena. El gran salto lo dio en 2018, con apenas 15 años, cuando ingresó en las formativas de Inter de Milán. Allí se consolidó como uno de los proyectos más interesantes de Italia.

La rompió en la UEFA Youth League (la Champions para menores de 19 años) y fue campeón local Sub 19, en un torneo en el que se despachó nada menos que con 17 goles, lo que le permitió ser elegido como el Mejor Jugador de los play-offs. Desde entonces, su carrera creció a pasos agigantados. En su paso por Inter Primavera formó una gran pareja en la mitad de la cancha junto a Valentín Carboni, el 10 de la selección argentina en el Mundial Sub 20 que se disputa en el país (también compartió plantel con Franco Carboni, el hermano de Valentín que no fue convocado). Jugaron juntos en 19 oportunidades, aunque solo tuvieron una participación en común en cuanto a anotaciones, con una asistencia del argentino para un gol del italiano ante Atalanta, en un encuentro por la liga local.

Valentín Carboni con la camiseta de Inter de Milán; atrás, Cesare Casadei, emblema de Italia en el vigente Mundial Sub 20. @valencarboni_ - @valencarboni_ en Instagram

Inter pudo haberlo blindado. Principalmente, para no perder uno de los talentos que está llamado a dominar el fútbol internacional en los próximos años. Pero su situación económica lo puso en la obligación de aceptar la primera oferta concreta que se presentó sobre la mesa. Chelsea, en medio de un proceso de reestructuración y por intermedio de su propietario Todd Boehly, levantó el teléfono a mediados de 2022 y le puso número a la ficha de Casadei: 15 millones de euros. Monto suficiente para que el Neroazzurro acepte y se desprenda de una de sus grandes joyas. Inglaterra lo esperaba.

Estuvo durante cuatro meses en el Sub 21 de los Blues, para luego irse a préstamo a Reading. Y ese movimiento, por lo menos para él, fue sumamente positivo. En contrapartida, evidentemente con el diario del lunes, su inclusión en el primer equipo de Chelsea le hubiese dado alternativas a una mitad de la cancha diezmada, que hoy tiene a Enzo Fernández como gran figura. Thomas Tuchel, Graham Potter y Frank Lampard, los entrenadores que estuvieron al mando del plantel durante la temporada 2022-23, no encontraron variantes que sirvieran de garantía para el conjunto londinense, que finalizó 12° en la Premier League, fuera de las copas internacionales.

Cesare Casadei con la camiseta de Chelsea; en la temporada 2023-24 compartirá equipo con Enzo Fernández y será dirigido por Mauricio Pochettino. Chelsea - Chelsea

En Los Reales, en tanto, Cesare fue el quinto futbolista con mayor valoración estadística del plantel en una temporada para el olvido, en la que finalizaron en el 22° puesto y descendieron a la League One, la tercera categoría de Inglaterra en orden jerárquico. “Creo que he progresado como futbolista”, aseguró el italiano luego de su excelente tarea contra Brasil, en el debut mundialista. “En el último año he crecido desde todos los puntos de vista. La salida como cedido al Championship te muestra otra realidad”, finalizó el mediocampista.

Este miércoles 31, el día en el que Italia buscará un lugar entre las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo, a Casadei se le termina el préstamo en Reading y, oficialmente, vuelve a ser futbolista de Chelsea. Tendrá como entrenador al argentino Mauricio Pochettino, que se hará cargo del plantel de cara a la temporada 2023-24, con el objetivo de mejorar notablemente el rendimiento y clasificar nuevamente a un torneo internacional (de preferencia, la Champions League). Y el ex Inter llega dulce, luego de una actuación más que destacada en el certamen mundialista, para pelear por un lugar en una zona del campo en la que Chelsea necesita refuerzos con urgencia.