Checo Pérez apoyó la continuidad de Colapinto en la F1, pero su propio futuro en Red Bull es incierto

Los rumores sobre la inminente salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull circularon con intensidad en el mundo de Fórmula 1. En este contexto, el reconocido piloto mexicano enfrentó los rumores respecto de su futuro y manifestó su respaldo a las jóvenes promesas de la categoría, entre ellos, el argentino Franco Colapinto

Luego de varios meses lejos del podio, comenzaron a circular rumores sobre la posible salida de Checo Pérez del equipo Red Bull BENJAMIN CREMEL - AFP

Los rumores de que Red Bull despediría a Checo Pérez

Los rumores sobre el despido de Checo Pérez comenzaron a intensificarse tras el Gran Premio de Zandvoort, en Países Bajos, el 25 de agosto pasado. El piloto mexicano finalizó en sexto lugar, a más de 20 segundos del ganador, Lando Norris. Este resultado, sumado a una serie de actuaciones poco destacadas durante el año, dejó en evidencia la presión creciente sobre Pérez para mejorar su rendimiento.

En ese contexto, el periodista australiano Peter Windsor sugirió que Red Bull ya había elegido a su posible sucesor para la temporada 2025 y mencionó al tailandés Alexander Albon como una opción viable. Estos comentarios aumentaron la especulación sobre el futuro de Checo en el equipo, mientras se acerca el final de la temporada 2024.

La situación se complicó para Pérez en las semanas siguientes, cuando su desempeño continuó de forma inconsistente. Después del Gran Premio de Zandvoort, el mexicano admitió que Red Bull necesitaba entender la pérdida de ritmo en su auto. En una entrevista, expresó su frustración al no poder competir al mismo nivel que sus rivales. “Ha sido desalentador ver lo que McLaren puede hacer”, comentó. Esta falta de competitividad lo situó aún más en la cuerda floja, ya que sus resultados no cumplían con las expectativas de un equipo que busca dominar el campeonato de constructores.

La posibilidad de que Red Bull buscara un reemplazo para Pérez se convirtió en un tema recurrente entre los medios de comunicación. Además, la competencia con otros equipos, como McLaren, se intensificó, lo que puso en duda la capacidad de Red Bull para mantener su posición de liderazgo en la Fórmula 1. Algunos se aventuraron inclusive a decir que Checo se retirará frente a su público en el GP de México, el próximo 27 de octubre.

Checo Pérez desmiente el retiro y apoyo a Franco Colapinto

Ante la presión mediática, Checo Pérez no tardó en reaccionar. En sus redes sociales, el piloto desmintió las especulaciones sobre su retiro. “Perdón”, escribió, junto a un emoji de risas. En la publicación compartió un video de una escena de la película El lobo de Wall Street, donde el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio repite la frase “no me voy a ir”, lo que deja claro que no tiene planes de abandonar la Fórmula 1 en el corto plazo.

A pesar de la incertidumbre que rodeaba su futuro, Checo Pérez no dudó en expresar su apoyo a pilotos más jóvenes, como es el caso de Franco Colapinto, el argentino que mostró un gran potencial en la Fórmula 1. Tras el Gran Premio de Singapur, el mexicano declaró: “Realmente espero que Franco logre conseguir un lugar en Audi. Sería una lástima que no consiguiera un lugar para el año que viene después de su desempeño”.

