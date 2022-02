Egan Bernal: el estremecedor relato del ciclista tras el accidente que casi le cuesta la vida

A poco menos de un mes del accidente que casi le cuesta la vida, los ojos de los fanáticos del ciclismo están puestos en la recuperación del ciclista Egan Bernal, quien estuvo al borde de morir tras recibir múltiples fracturas en un terrible choque contra un autobús mientras se entrenaba. Producto del accidente, ocurrido el 24 de enero pasado, el campeón del Tour de France 2019 deberá mantenerse fuera de competencia por un buen tiempo.

Días atrás, el deportista destapó la extensa cicatriz que le dejó el accidente en su espalda, mientras se mostraba ya de vuelta en actividad, realizando un mínimo ejercicio de piernas en una bicicleta fija. Su video de Instagram es elocuente. Pero ahora, el corredor, se ha decidido a hablar y contar con lujo de detalles cómo fue la secuencia que casi lo lleva a la muerte.

En su relato, Bernal cuenta que aquel lunes, como cualquier otro día, había salido a entrenarse junto con su equipo del Team INEOS. La mayoría iban en bicicleta de ruta normal, pero él había decidido a realizar sus prácticas en una de crono, junto con otro compañero. Partieron de Tocancipá y llegaron hasta el peaje El Roble, camino a Sesquilé. Ahí fue donde volvieron, vía Gachancipá, Tocancipá y Briceño.

“Unos compañeros pararon y dije: ‘no, no quiero parar por el dolor de piernas para arrancar, qué pereza’. Yo arranqué mi serie de una vez. Tenía que hacer una serie muy dura, entonces arranqué. La posición de crono es muy agresiva, tienes que ir lo más aerodinámico posible” comentó Bernal, en el relato que brindó a Revista Semana, un medio colombiano. Según explica el ciclista, en ese momento, iba cortando el viento, encorvado. Con la cabeza gacha y los brazos bien pegados, “es una posición bastante agresiva”, aseguró.

El ciclista Egan Bernal luego de impactar contra un colectivo Captura

“Yo hice mi serie. Llegando a Gachancipá, antes de unos reductores, miro hacia adelante y no había nada. Había un auto atrás que me estaba escoltando. Sigo haciendo mi serie y me acuerdo de que iba a 58 kilómetros por hora. Eso es como tirando a bajar y hay viento a favor. Iba a 58. Empecé a mirar y marcaba 59, 60, 61, 62 y cuando vi esa velocidad fue que me estrellé contra el bus... Me estrellé contra el bus a 62 kilómetros por hora. El bus estaba quieto (no lo había visto). En ese momento imagínese el dolor. Caí y dije: ‘me di muy duro’. Fue un golpe en seco. Pensé que no había sido una persona, porque hubiera salido resbalado. Que no había sido una moto o un coche, porque habría salido volando. Pensaba que había sido una mula o un bus. Tenía tanto dolor que lo que hacía era mirar hacia abajo, estaba tendido en la vía. En ese momento se bajó la persona que me estaba acompañando” relató el ciclista, de 25 años.

En ese momento, Bernal comenzó a tranquilizarse, a pesar de que le faltaba el aire. En el fondo pensaba “en cierto punto tendrá que volver la respiración”, pero el aire parecía no volver. Se comenzó a desesperar. Aun así, algo dentro de él le decía que debía tranquilizarse, porque iba a ser peor. A poco de perder la conciencia, de pronto volvió a respirar con normalidad. Fue en ese momento en el que alzó la mirada, vio el autobus y se dijo a si mismo: “me di muy duro”.

”En ese momento, el único que me estaba acompañando era un mecánico que iba manejando en el carro de atrás, escoltándome. Lo primero que hizo fue llamar al doctor del equipo, que estaba en el hotel. Mi masajista trajo al doctor. Llegaron muy rápido, menos mal. Gracias a él estoy con vida”, reflexionó.

Al momento de la llegada de los médicos, Bernal asegura que el dolor detrás de su cabeza era muy fuerte, y mas allá de la negativa de los profesionales, el ciclista insistía con quitarse el casco. “Si uno tiene una caída así de fuerte, se tiene que quitar el casco. Sería tonto, pero yo tenía tanto dolor que no me importaba” aseguró. Los médicos tampoco lo dejaban moverse. Le dolía mucho la pierna derecha. Su hueso parecía casi salirse de la piel. “Me rompí el fémur” pensó. Era cierto.

“Me ayudaron a quitar el pie de la bicicleta y el doctor estabilizó la fractura. Me agarró de la cintura y otras dos personas, no sé si eran doctores o sabían de medicina, pero me ayudaron bastante. Tomaron uno de mis pies y me estiraron. Acomodaron el hueso y me dolió muchísimo. Estaba que les decía: ‘¡No, no, se los suplico, por favor no’. Eso ayudó a que no perdiera tanta sangre, creo que perdí en total dos litros y medio. Esas pequeñas cositas que hicieron ayudaron para que cuando llegara al hospital no estuviera tan mal”.

Bernal estaba desesperado, gritaba de dolor. “¡Doc, deme algo, necesito algo para calmar el dolor!”, suplicaba. Pero los médicos le decían que no podían darle nada. Aun así, el hombre, trastornado por sus lesiones, insistía. No aguantaba semejante sufrimiento. “Me dolía absolutamente todo. Entonces me dijeron: ya viene la ambulancia y le dan algo, y yo: ah, bueno, súper, pues me aguanto”.

El ciclista estuvo algo más de 15 minutos tirado en el pavimento hasta que llegó una ambulancia. La gente empezó a juntarse a mirar. Según recuerda, sus compañeros de equipo mientras tanto le pedían a la muchedumbre que no lo filmaran. “Ahí pensaba que me había dado muy duro, no sabía qué tan duro, pero había sido una caída fuerte, pensaba que me había fracturado seguramente el fémur y alguna costilla. No pensaba que fuera para más”.

Ahora, el ciclista del Team INEOS aguarda por su recuperación que le durará algunos meses. Pero hay algo en lo que está seguro: “quiero llegar a mi mejor versión”.